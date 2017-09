El PRI de León no necesita montar “un circo” para ser verdadera oposición: Norma López

León, Gto. El PRI leonés ha mantenido una oposición responsable y que procura ser lo más efectiva posible al enfrentarse a “la aplanadora azul” que tiene la mayoría en el cabildo leonés, así lo externaron el dirigente municipal, Denny Méndez y la regidora, Norma López.

Esto luego de que la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez dijo que al PRI, tanto en Guanajuato como en León, le hace falta ser una oposición más fuerte que critique las decisiones que las autoridades panistas han estado tomando mal y que esto pueda ayudar a que el partido se consolide como una propuesta real para el próximo 2018.

Norma López resaltó que el trabajo que tanto ella como el regidor Salvador Ramírez Argote han hecho como oposición en un cabildo donde hay mayoría panista, ha sido digno de destacarse porque sí realizan cuestionamientos y sí procuran tocar temas que no son cómodos para la administración que encabeza Héctor López Santillana.

Sin embargo, dijo que es difícil poder avanzar cuando los panistas tienen la mayoría en el cabildo y que los regidores blanquiazules siempre obedecen las indicaciones del síndico Luis Ernesto Ayala Torres.

Asimismo, señaló que el PRI no debe ser una oposición que “arme circo”, sino que haga posicionamientos que sean reales y verdaderamente importantes.

“Yo por lo pronto, en mi persona, yo me siento satisfecha con lo que he hecho y obviamente hay muchas cosas que todavía podemos hacer como oposición sin embargo no vamos a caer en un circo como en su momento lo hizo Alfredo Ling, en el que constántemente hacía señalamientos absurdos en donde no tenía ningún fundamento para sostener su dicho”, dijo.