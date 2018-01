El youtuber Logan Paul muestra en VIDEO el cuerpo de un hombre ahorcado; pide disculpas en redes tras críticas

Ciudad de México (RT/SinEmbargo). Logan Paul es uno de los “youtubers” más famoso del mundo, con más de 15 millones de suscriptores en su canal e ingresos millonarios. Sin embargo, el éxito de este joven estadounidense de 22 años se ha visto ensombrecido por uno de sus últimos videos.

Se trata de una filmación realizada durante una incursión en el bosque japonés de Aokigahara, también conocido como “el bosque de los suicidios”, por ser un lugar al que muchas personas acuden a quitarse la vida. Allí, el “youtuber” y sus acompañantes encontraron un cadáver ahorcado de un árbol. La manera en la que reaccionaron y la publicación de las imágenes han suscitado gran indignación y un aluvión de críticas.

El video fue subido este domingo a la Youtube y recibió varios millones de visitas antes de que el propio Logan Paul lo eliminase, debido a la intensidad de las reacciones que provocaron las imágenes y a las fuertes críticas a las que se vio sometido.

A pesar de que habían pixelado el rostro del cadáver en la postproducción del video, aún podían verse las bromas que hicieron los autores de la grabación y las risas con las que reaccionaron al hallazgo.

Multitud de usuarios de las redes sociales calificaron al “youtuber” de “irrespetuoso” o “asqueroso”. Algunos famosos, como el actor Aaron Paul, conocido por su papel en la serie Breaking Bad, también expresaron su rechazo al video:

Dear @LoganPaul,

How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.

Ap

— Aaron Paul (@aaronpaul_8) 2 de enero de 2018