Embajada de México atiende tema legal por asesinato de migrante guanajuatense

Guanajuato, Gto. La cancillería emprenderá acciones legales por el asesinato de Víctor González González, migrante guanajuatense que fue asesinado por policías estadounidenses en el condado de Sonoma.

Así lo dio a conocer el gobernador, Miguel Márquez Márquez, al señalar que desde el gobierno estatal se apoyará a la familia para el traslado del cuerpo del hombre de 45 años asesinado en el vecino país.

El mandatario estatal se negó a dar detalles sobre cómo fue que se dio el asesinato, pero afirmó que las acciones legales serán llevadas por la embajada de México en Estado Unidos.

“Fue asesinado por la policía, ya el consulado está a cargo del tema, están revisando el tema legal, la titular del Instituto del Migrante, lo que le he comentado a Susana es clara, que colabore con el consulado y dar la atención humanitaria, que es la repatriación, en su momento este hermano guanajuatense y traerlo aquí con su familia, pero igual el tema legal no se va a dejar de lado, estamos trabajando con el consulado de manera que no vaya a hacer un tema de abuso de autoridad policiaca”.

Víctor González era originario de la comunidad El Charco, en el municipio de Uriangato. La familia ha exigido justicia por la muerte del paisano guanajuatense.

Miguel Márquez se comprometió a que no se quitará el dedo del renglón para conseguir justicia por el asesinato del migrante guanajuatense.

“Yo la verdad no quisiera adelantar, pero lo que es cierto es que la cancillería a través del consulado, están llevando a cabo esta tarea ante la policía de Sonoma, estaremos viendo los resultados derivado de la Investigación”.

La familia acusa que se trata de racismo lo que llevó a un agente de la policía a asesinar a Víctor.