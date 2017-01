Emite recomendación CNDH a Márquez y al Municipio de Celaya por revictimizar a mujer

Ciudad de México. Por discriminar y vulneran el derecho a la justicia de una mujer que fue víctima de violencia sexual, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador, Miguel Márquez y al municipio de Celaya, en la que se pide la reparación del daño a la víctima, proporcionar la atención psicológica necesaria, iniciar un procedimiento administrativo contra el personal ministerial y policial que intervino en los hechos; garantía de no repetición, entre otras.

Según se relata en la recomendación 64/2016, el 4 de abril de 2014 una mujer denunció que había sido víctima de violencia sexual a dos policías, que no sólo, no trataron de detener al agresor, además le dijeron al marido de la mujer “señor no se vaya a molestar pero su esposa tiene, un novio o amante”.

Según su relato: “logró escapar de su agresor, tuvo a la vista una “unidad de tipo pick up de la Policía Municipal en la que iban a bordo dos elementos del sexo masculino”, a quienes informó de lo sucedido y les proporcionó datos y características de su agresor, solicitándoles que lo ubicaran y detuvieran. Dicha petición fue negada por los agentes; además indicó que al lugar de los hechos “arribaron más unidades de la Policía Municipal, así como su esposo; los elementos de la Policía Municipal sólo se concretaron a llevarme a las Agencias del Ministerio Público”.

Por su parte, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, el agente le dijo: “…pues yo tengo mucho tiempo en delitos sexuales y las mujeres que pasan por lo que tú no tienen esa entereza, yo te veo muy bien la verdad se me hace increíble […] nadie sale ilesa y se escapa de la manera en que tu saliste, tendrías que estar golpeada o maltratada, así como también me acusó de haber dejado a mis hijas con extraños para irme a tener sexo con un hombre”, se señala en el informe.

La CNDH advierte que fueron interrogados cinco policías y sus declaraciones son contradictorias, y se demostró que los uniformados no elaboraron ningún informe sobre los hechos. En la investigación se señala que “este Organismo Nacional encuentra elementos suficientes de convicción que acreditan vulneraciones a los derechos humanos en agravio de” la víctima.

El organismo también recuerda que “de acuerdo con cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el 95.4 por ciento de los delitos sexuales que cuentan con una averiguación previa en Guanajuato no son vinculados a proceso penal, es decir no llegan a ser juzgados en un Tribunal”.

También indica que “la Comisión Nacional dio cuenta de los importantes niveles de impunidad de los delitos de carácter sexual y los arraigados estereotipos en la atención de las víctimas de éstos en el Estado de Guanajuato”.

Inexistencia de un protocolo policial especial en la Policía Municipal de Celaya

La CNDH constató que al momento de los hechos, la Policía Municipal no contaba con un Protocolo de atención en casos de violencia sexual, fue hasta el 29 de agosto del 2014 (cuatro meses después de los hechos) que se aprobó y dictaminado el “Protocolo Policial de actuación especializada en prevención y atención de violencia contra las mujeres”.

Por estas razones, el organismo “estima que el Ayuntamiento de Celaya, incumplió con el deber de adoptar toda las medidas apropiadas para la atención necesaria a las mujeres que son objeto de violencia”.

Además falló en la obligación de debida diligencia y plazo razonable en la investigación ministerial y que esta fuera seria, imparcial y efectiva, pues se trata de un acto de abuso y/o violencia sexual contra una mujer .

Observó que la autoridad ministerial no recabó los testimonios de algunos agentes, no solicitó información a la Comisión Local, quien también realizó en ese tiempo una investigación sobre los hechos, no solicitó el parte policial, no tomó medidas especiales ante las amenazas que la víctima recibió el día de los hechos; no consta que se haya solicitado formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, C4, etcétera, videos públicas o privadas, que pudiera aportar datos sobre la forma en que acontecieron los hechos, o sobre la identidad del agresor”.

La recomendación

La CNDH establece que se debe reparar el daño de la víctima, que se le ofrezcan medidas de rehabilitación, misma que debe consistir en “atención psicológica por personal profesional especializado, de forma continua hasta que alcance su total sanación psíquica y emocional, respecto al padecimiento sufrido, atendiendo a su edad y sus especificidades de género”.

Que tanto el Municipio de Celaya como el Gobierno de Guanajuato colaboren con la CNDH con información para “dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario, en contra de los agentes por las vulneraciones a los derechos humanos descritas”.

Que haya garantías de no repetición, por lo que tanto la PGJE como la Policía Municipal de Celaya diseñen e impartan, un curso integral y un taller de capacitación con perspectiva de género enfocado en la debida diligencia en la atención de víctimas de delitos sexuales contra las mujeres. Que se implemente una campaña de difusión sobre igualdad de género al interior de ambas instituciones, enfocadas en modificar los patrones socioculturales de conducta de las y los servidores públicos”. Así mismo, “el Ayuntamiento de Celaya deberá tomar todas las medidas necesarias para que se homologue con las normas internacionales un Protocolo policial especial para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual”.

El texto señala: A usted señor Gobernador del Estado de Guanajuato: PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias, a efecto de que en coordinación con el H. Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, se repare el daño ocasionado a V1, en términos de la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Apoyo de las Víctimas y a los Ofendidos del Delito del Estado de Guanajuato, y le sea proporcionada atención psicológica por personal profesional especializado, de forma continua hasta que alcance su sanación física, psíquica y emocional, y se envíen a esta Comisión Nacional, las constancias que acrediten su cumplimiento. SEGUNDA. Se colabore ampliamente con este Organismo Nacional, en el trámite de la queja que se presente ante la instancia correspondiente, para dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario ante la instancia correspondiente, en contra de AR6, AR7 y AR8 por las vulneraciones a los derechos humanos descritas. TERCERA. Emitir la resolución que conforme a Derecho proceda y a la brevedad, en la averiguación previa que continúa en integración en la Procuraduría General de Justicia del Estado, por los hechos que motivaron la presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión Nacional las pruebas de su cumplimiento. CUARTA. Se diseñe e imparta, un curso integral y un taller de capacitación con perspectiva de género al personal ministerial y de atención primaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado, enfocado en la debida diligencia en la investigación de delitos sexuales contra las mujeres. Dicho curso deberá ser impartido por especialistas en la materia, y se remitan a esta Comisión Nacional las pruebas de su cumplimiento. QUINTA. Se implemente una campaña de difusión al interior de la PGJE, enfocada en modificar los patrones socioculturales de conducta de las y los servidores públicos, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, y se remitan a esta Comisión Nacional las pruebas de su cumplimiento. A ustedes CC. Integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Celaya, Guanajuato: PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias, a efecto de que en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, se repare el daño ocasionado a V1, en términos de la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Apoyo de las Víctimas y a los Ofendidos del Delito del Estado de Guanajuato, y le sea proporcionada atención psicológica por personal profesional especializado, de forma continua hasta que alcance su sanación física, psíquica y emocional, y se envíen a esta Comisión Nacional, las constancias que acrediten su cumplimiento. SEGUNDA. Se colabore ampliamente con este Organismo Nacional, en el trámite de la queja que se presente ante la instancia correspondiente, para dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5 por las vulneraciones a los derechos humanos descritas. TERCERA. Se diseñe e imparta, un curso integral y un taller de capacitación con perspectiva de género al personal de la Policía Municipal, enfocado en la debida diligencia en la atención de víctimas de delitos sexuales contra las mujeres. Dicho curso deberá ser impartido por especialistas en la materia, y se remitan a esta Comisión Nacional las pruebas de su cumplimiento. CUARTA. Se implemente una campaña de difusión al interior de la Policía Municipal, enfocada en modificar los patrones socioculturales de conducta de las y los servidores públicos, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, y se remitan a esta Comisión Nacional las pruebas de su cumplimiento. QUINTA. Tomar las medidas necesarias para que se homologue con las normas internacionales un Protocolo policial especial para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, el cual en su caso, se sugiere se estandarice de acuerdo con el Protocolo de actuación policial en materia de violencia de género de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y se envíen las pruebas de su cumplimiento. 94. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de formular una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo tercero, Constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, se apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 95. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se solicita que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, sea informada dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación. De no hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no fue aceptada. 96. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, se solicita a ustedes que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación se envíen a esta Comisión Nacional, en el plazo quince días hábiles, siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre su aceptación. 97. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15, fracción X, y 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá solicitar a las legislaturas de las entidades federativas, su comparecencia, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. EL PRESIDENTE

LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ