Empleada del IMUG defiende a director que se burló de regidora en SLP; la llama ‘sedentaria’

San Luis de la Paz, Gto. Adriana Olvera, quien desde hace años trabaja en el Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), salió a la defensa del director de Deportes Juan José Ocadiz, quien la semana pasada se burló del aspecto físico de la regidora perredista Diana Sarahí Hernández.

En audio entregado a Zona Franca, el director dijo que bastaba con ver la figura de la edil para saber o darse cuenta que nunca había practicado algún deporte.

En respuesta, la regidora calificó el comentario como una expresión de machismo y violencia de género.

Hoy, Adriana Olvera, funcionaria del IMUG, publicó en su cuenta de Facebook un comentario en defensa del director:

“Juan José Ocadiz Moreno estás en una situación de acoso y hostigamiento laboral por parte de una regidora!!! Estás en tu derecho de actuar por la vía legal”.

Posteriormente, en otro post señala que en lo personal, decidió cambiar hábitos de salud, hacer deporte diariamente, bajo un rutina que de “me dio de buena Tito Juan José Ocadiz Moreno”, director de deportes.

Y agregó: “esta situación no lo pone como persona misógina porque ayuda con información y apoya a gente como ella, que es mujer, a tener salud, y claro, en lo personal tener criterio y no ofendernos por ser sedentarios y no tener ni figura, ni buena salud, ni autoestima cada quien decide lo que es”.