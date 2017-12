En Guanajuato capital dejan ir 170 mdp para el 2018 por falta de gestión y recaudación, acusa diputado del PAN

Guanajuato, Gto. Para el próximo año, el gobierno capitalino que encabeza el priísta Edgar Castro Cerrillo dejaría ir de sus manos al menos 170 millones de pesos por su ineficiencia de gestionar recursos federales y generar los propios, acusó diputado local del PAN, Alejandro Navarro Saldaña.

Además de que en comparación con San Miguel de Allende y Silao, que tienen similar número de habitantes y viviendas, es el que mpas gasta al destinar el 73 por ciento de sus ingresos propios en pagos a la burocracia, por lo que una reestructura adinsitrativa podrían generar ahorros por 100 millones de pesos.

El legislador dijo que de acuerdo a un análisis de las leyes de presupuesto de ingresos 2018 que actualmente están en revisión en el Congreso local, se detectó que Guanajuato se queda cortó en sus gestiones, pues a pesar de tener un número de población y viviendas similar que San Miguel de Allende, está proyectado ingresos federales por más de 364 millones de pesos, mientras que el otro municipio su estimación es de más de 419 millones de pesos, es decir, 55 millones de pesos menos.

Refirió que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism) Guanajuato solo prevé recursos por alrededor de 37 millones de pesos mientras que San Miguel de Allende estima 120 millones, incluso, Silao proyecta más, con 76 millones de pesos.

Alejandro Navarro también refirió que en el tema de recaudación predial, el gobierno capitalino es el que menos proyecta con 61 millones de pesos, en comparación con San Miguel de Allende y Silao, que prevés una recaudación de 104 millones de pesos, y 67 millones de pesos respectivamente.

“Aquí tiene un boquete nuevamente Guanajuato capital, comparado con SMA de alrededor de 44 millones, me preocupa si no se está pagando predial, a quién le están dejando de cobrar el predial o a quién le están haciendo el favor en el municipio de no retabular o cobrarle lo que corresponde al predial”.

Navarro sostuvo que en los tres rubros mencionados al gobierno municipal de Edgar Castro se le irían 170 millones de pesos.

“Podríamos entender que el alcalde de Guanajuato le cueste trabajo bajar recursos estatales, pero no entiendo porque le cuesta trabajo bajar recursos de la federación. Me pregunto un gobierno municipal tiene que ser eficiente en generar, y recaudar recursos para poder pavimentar, llevar seguridad y servicios municipales a la ciudadanía”.

Consideró que mientras no se cuente con un banco de proyectos no van a poder conseguir recursos ni de Gobierno federal y ni del estado.

El diputado, reveló que en comparación con los otros dos municipios Guanajuato gasta más en el pago de la nómina, pues para el próximo año prevé destinar 294 millones de pesos, que representan alrededor de 100 millones de pesos más que SMA y Silao.

Navarro apuntó que si se suman los recursos que no se están gestionando y los 100 millones de pesos que se gasta de más en sueldos, da como resultado 270 millones de pesos aproximadamente, que bien podrían irse a obras que hacen falta en la ciudad.

“No sé si tenemos aviadores si no tenemos, no sé si el señor Ludovico Mata, o Juan Carlos Vargas o José Luis Rivera, sigan cobrando o en donde se nos están yendo los 100 millones de pesos más, si tenemos mucha gente pocas nueces o qué es lo que pasa en gobierno municipal, que no genera ni gestiona lo que se necesita, y no administra lo que tiene”, finalizó.