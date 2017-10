En la colonia el Condado Plus en León, azotó ola de robos a casa habitación, ahora a transeúntes

León, Gto. En la colonia El Condado Plus azotó una serie de robos a casa habitación que motivó el cierre de varias calles a fin de cortar la circulación vehicular y disminuir dicho delito. Sin embargo a pesar de que los vecinos tomaron medidas de seguridad, otros delitos como los asaltos a transeúntes siguen ocurriendo con más frecuencia.

Calles como Condado de Colmenar Viejo, Condado de Cáceres, Condado de Compostela y Condado de Navarra, lucen con tambos rellenos de cemento y pintados de amarillo con gris. Otros lucen encadenados unos con otros, y en algunos los vecinos sembraron árboles.

Sin embargo esto derivó de una ola de robos a casa habitación en la colonia, por lo que los vecinos tuvieron que tomar medidas para comenzar a protegerse de la inseguridad.

Los patrullajes de la policía son nulos y su cercanía con la avenida Oxígeno, que sale al bulevar José María Morelos, hasta el Juan Alonso de Torres, convierte a la colonia en una zona vulnerable para las personas que caminan por el tramo de la colonia, señalan las quejas de los vecinos afectados.

Nuria Hurtado, quien tiene a su hija en una primaria de la colonia, platicó como tuvo que cambiar la forma de recoger a su hija a la escuela, debido a que cuando iba por ella caminando, llegó a ser asaltada en dos ocasiones.

“Venía por la oxígeno desde la colonia La Alameda, llegué a Valle de Señora y al estar en los limites con el Condado Plus, dos adolescentes, de no más de 17 años, se me acercaron y me sacaron una navaja, les tuve que dar mi cartera, el otro caso fue un sujeto armado que se bajó de una motocicleta y así sin voltearme a ver y sin casi decir palabras me amenazó y le entregué celular y cartera”, contó la madre de familia.