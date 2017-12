En vísperas de alza al pasaje, televisora de Guanajuato revela audios incriminatorios entre municipio y empresarios

Guanajuato, Gto. Mientras que en el municipio de Guanajuato se debate sobre el incremento de tres pesos a las tarifas del transporte público, se filtró un audio en donde se exhibe una conversación presuntamente del transportista Neal Ávalos Santoyo, en el que revela la supuesta red de corrupción que ha prevalecido en el gobierno municipal durante varias administraciones en complicidad con algunos concesionarios del transporte.

En ese material, al que tuvo acceso y difundió el canal de televisión local de la capital TV Guanajuato, el transportista habla de una serie de anomalías en las que incurrieron ex síndicos y regidores y el concesionario, para beneficiarse.

Llama la atención que el audio salió a la luz pública en medio de una serie de cuestionamientos contra el incremento al pasaje del transporte público, y un día antes de que se llevara a cabo la sesión del pleno donde se aprobaría el aumento, pero que finalmente fue cancelada porque varios miembros del ayuntamiento presuntamente se echaron para atrás al analizar el costo político que su voto a favor podría representar en las próximas elecciones.

No se conoce la duración real del audio que fue difundido, ni quién más participa en la conversación pues se escucha que fue cortado. Tampoco se conoce si Neal Ávalos menciona a miembros del actual ayuntamiento involucrados en esta red de corrupción.

A lo largo de la supuesta conversación en la que solo se escucha a Neal Ávalos, quien fue nombrado como el vocero de los transportistas en las negociaciones con el actual gobierno municipal, vincula al priísta Jorge Luis Hernández Rivera, Gerardo Trujillo y a Teresita Rendón Huerta, actual rectora del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, quienes en la administración del 2009 formaron parte de la administración que encabezó Eduardo Romero Hicks.

“Me acuerdo bien que me habló la ahora rectora del Teresita que era síndico, me habla uno del PAN que era regidor que estaba inmiscuido, era uno del PAN, PRIi y uno del PRD. Del PRI era Jorge Luis, y me habla y me dice oye Neal está en altavoz, estoy con doctora Teresita y con Gerardo Trujillo y es que me están diciendo que hay un rumor fuerte que nosotros hemos solicitado un recurso; Y le digo buenas tardes, efectivamente contigo nos hemos entrevistado y nunca ha habido solicitud de esa naturaleza, pero lo que si te puedo decir es que quien hizo la solicitud me decía que era lo que tu ibas o no ibas a hacer, y yo deduzco que tu sabias perfectamente lo que estaba sucediendo. Y patino feo”, dice en el audio.