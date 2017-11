Encabeza Comude desfile conmemorativo al 107 Aniversario de la Revolución Mexicana

León, Gto. Este domingo se llevó a cabo el tradicional desfile en conmemoración de 107 Aniversario de la Revolución Mexicana, donde la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (Comude León) participó con 400 deportistas.

Escuelas de inicio al deporte, equipos selectivos, medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional, deportistas de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, deportistas retirados y deportistas de equipos profesionales como Virtus, de voleibol; Abejas de León, de básquetbol y Bravos de León, de béisbol, conformaron el enorme contingente que deleitó a los leoneses que se dieron cita a lo largo de la calle Madero para disfrutar de este desfile.

El contingente de Comude León abrió con el equipo de cachibol, conformado por adultos mayores, quienes a lo largo del recorrido hicieron demostración de sus habilidades; seguido de ellos, se encontraba un nutrido grupo de niñas que participan en la escuela de inicio de gimnasia de las deportivas Enrique Fernández Martínez y Antonio “Tota” Carbajal.

Las escuelas de futbol femenil y varonil, básquetbol femenil continuaron en el contingente, pero que lo cautivaban la atención de los asistentes fueron los deportistas de wushu Kun Fu, quienes con sus acrobáticas y demostraciones arrancaron los aplausos de todos, al igual que los deportistas de tae kwon do.

Las escuelas de box también lucieron durante el recorrido, haciendo demostración de entrenamiento y un poco de combate con algunos de los deportistas selectivos.

Quienes arrancaron aplausos y suspiros fueron los bailarines de Danzón, los adultos mayores que conforman esta escuela de inicio de la Comude León.

Los equipos selectivos de béisbol fue uno de los grupos más nutridos y enseguida los acompañaron los representantes de la Liga de béisbol interpolos, kempo y los Leones de futbol americano.

No podía faltar un enorme grupo de futbolistas juveniles de Unión de Curtidores, con los que se dio paso a las grandes figuras del deporte leonés con los históricos deportistas profesionales como: los ex futbolistas de León Martín Peña, Luis ‘El Chino’ Estrada, Sergio ‘Xelajú’ Anaya, los ex futbolistas de Unión de Curtidores, José Luis Lugo y el uruguayo Oribe Maciel.

Qué decir de los ex basquetbolistas Arturo Guerrero y Alfredo Jacobo, históricos en el basquetbol leonés, a nivel nacional e internacional. También estuvo el ex maratonista Noé Moreno.

También hubo representación de deportistas leoneses medallistas de olimpiada y paralimpiada nacional con Yollot Aranda, Alejandro Daniel Islas, América Georgina Ramírez y Marcelo Arguijo Navarro.

Así como medallistas de Olimpiada Nacional como: Edgar Isaac Ramírez y las seleccionadas nacionales en Karate Do, Cinthia de la Rue y en boliche, María Fernanda Cornejo.

Este enorme contingente partió desde el arco de la Calzada y recorrió la calle Madero para llegar a la plaza principal, hasta donde se encontraba el alcalde Héctor López Santillana, recibiendo y reconociendo el esfuerzo, talento y carisma de los deportistas participantes.