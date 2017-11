Encontronazo entre ediles de Guanajuato por caso Implan

Guanajuato, Gto. El regidor Jaime Emilio Arellano Roig y el regidor del PVEM Carlos Ortiz Montaño tuvieron un encontronazo por el tema de los trabajos al interior del Instituto Municipal de Planeación (Implan) que encabeza María Esther Arteaga Rodríguez.

Y es que la sesión extraordinaria del ayuntamiento, el regidor del Verde Carlos Ortiz aprovechó para colgarse de la discusión que se generó sobre el tema del endeudamiento para la construcción del estacionamiento de la Ex Estación del Ferrocarril, y arremeter una vez más contra la titular del Implan, a quien acusó de no trabajar y enfocarse en los trabajos de un Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial.

“El Implan está perdido, está perdido en un Plan de Ordenamiento, no sabe por dónde va, no sabemos en qué circunstancias está y como lo acabamos de ver en la sesión pasada está incompleto. En sesión pasada pedía que todos conociéramos esté plan porque nada más esta avocada a un plan cuando debería de tener varias vertientes como el tema de movilidad”.

La intervención del regidor del Verde aún no terminaba, cuando el ex regidor de Morena, Jaime Emilio Arellano, quien además es presidente de la Junta Directiva del Implan, ya levantaba la mano para contestar y defender los trabajos del Instituto.

No es la primera vez que ambos ediles discuten por el tema del Implan, pues mientras Carlos Ortiz se ha dedicado a criticar los trabajos de la titular, Jaime Arellano defiende el trabajo realizado. En sesión pasada el edil Verde también subió a discusión el tema.

En su turno y evidentemente molesto, Arellano Roig acusó a Carlos Ortiz de actuar de mala fe al aseverar que no hay avances en el plan de movilidad, cuando él sabe perfectamente cuál es el estado del tema.

“En sesión pasada se tocó el tema de plan de movilidad, Carlos no puede ignorar puesto que estuvo ahí, lo discutió y votó cual es la situación, a qué viene a decir aquí que no hay plan de movilidad y que no hay para cuando, si no pone atención en las juntas, qué hacemos con él”.