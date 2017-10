Entre el rechazo y la confirmación, fallecimiento de mujer por dengue provoca confrontación entre el Issste y la SSG

*Con información de Carmen Pizano y Carmen Martínez

León, Gto. Una joven de 33 años de edad internada en el el Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de esta ciudad, falleció a causa del dengue grave el pasado 11 de septiembre, tras dos semanas hospitalizada y tres días después de detectársele muerte cerebral.

Las causas de su fallecimiento han provocado una confrontación entre instancias federales y estatales, pues no hubo claridad en el tratamiento que se le otorgó.

Mónica Reyes Rizo fue atendida en el Hospital Regional del ISSSTE en León, a donde ingresó con síntomas de dengue, y posteriormente su estado de salud comenzó a deteriorarse hasta que fue internada. Los familiares de Mónica insisten en que ella falleció debido a complicaciones asociadas al dengue y que el ISSSTE alteró en varias ocasiones el certificado de defunción para ocultar este padecimiento.

Sin embargo, médicos del ISSSTE y de la propia Secretaría de Salud del Estado coinciden en que la joven de 33 años no murió por dengue. Esto basándose en una opinión otorgada por el Consejo Estatal de Vigilancia Epidemiológica, tras revisar el cuadro clínico de la joven.

La hospitalización de Mónica y los primeros diagnósticos

Análisis clínicos para diagnóstico de dengue fueron positivos y su primer certificado de defunción incluía ese mal entre las causas, sin embargo, el documento fue remplazado por otro donde el dengue ya no aparecía. Autoridades hospitalarias también han negado que esa enfermedad se vincule a la muerte de la mujer, identificada como Mónica Reyes Rizo, madre de tres hijos.

Se describe a detalle el calvario desde que la joven se contagió de dengue en la zona de Santa Ana del Conde y acudió por primera vez a urgencias de la clínica del ISSSTE el pasado 7 de agosto, así como la entrada y salida, varias veces, del área de urgencias, hasta ser hospitalizada en terapia intensiva y quince días después, el 8 de septiembre, plantearse que había sufrido muerte cerebral. Fue declarada oficialmente muerta tres días después.

La familia de la paciente, en voz de su esposo Roy Rafael Maltos López, ha presentado quejas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, donde acusa que hubo negligencias cometidas por personal de la institución, y que autoridades sanitarias de Guanajuato quisieron ocultar la causa de la muerte. También analizan interponer una denuncia penal.

El caso, dado a conocer por el diario am reveló en su edición de hoy la queja que presentó la familia de Mónica y muestra las presuntas actas de defunción con la manipulación de las autoridades para descartar complicaciones por el dengue como causa de muerte.

De acuerdo a la primera acta, Mónica falleció por las siguientes causas: enfermedad cerebrovascular hemorrágica tres días, coagulopatía intravascular diseminada 15 días, falla hepática aguda 15 días, falla multiorgánica 10 días y dengue 17 días, según quedó asentado en el certificado de defunción 170256893 emitido por el ISSTE.

Tras detectarse un error en la CURP de la paciente, se tuvo que reponer el certificado. El número de folio fue consecutivo al del primer documento, donde parecieron las mismas causas de muerte.

Sin embargo, cuando la joven ya era velada en una funeraria de la colonia Los Ángeles, autoridades del hospital buscaron contactar al esposo, ya que “el director del hospital, Rafael Sánchez Leyva quería platicar con él para arreglar diferencias que habían tenido en días anteriores”, derivadas de declaraciones de Maltos López a la prensa días antes, sobre que su pareja era atendida por dengue grave.

Alguien de la clínica llamó a la funeraria y requirió el documento argumentando que había un error en la hora de fallecimiento y que se les tenía que entregar para corregirlo, por lo que se emitió un tercer certificado de defunción con el folio 17025689, y desapareció el dengue como causa de muerte.

Niega ISSSTE que Mónica haya muerto por dengue

Directivos del Hospital Regional del ISSSTE en León negaron que Mónica Reyes haya fallecido por complicaciones asociadas al dengue y señalaron que si hubo modificaciones al acta de defunción fue porque esperaban la carta del dictamen donde expertos del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) descartaran totalmente este padecimiento.

La coordinadora de Epidemiología del ISSSTE, Claudia Herrera González, explicó que Mónica ingresó al hospital presentando síntomas similares al dengue pero que se determinó no realizarle una prueba porque estas únicamente se aplican a la tercera parte de los pacientes y únicamente para ver el serotipo más no para confirmar el diagnóstico.

“La paciente como llegó después de estos 5 días de haber iniciado la fiebre, no cumplía las características para la toma de muestra y por eso no se le tomó no porque no hayamos querido, sino porque la Secretaría de Salud marca que después de 5 días de haber iniciado la fiebre, ya no se le puede tomar”, explicó.

El estado de salud de Mónica se complicó con una falla hepática, ocasionando su ingreso y egreso del área de urgencias.

Hasta ese momento, el ISSSTE todavía consideraba el dengue dentro del cuadro clínico, considerando los síntomas que presentó en un principio y la alerta epidemiológica, así lo explicó el coordinador de Urgencias, Antonio Silva Rentería: “por estadística se consideró que la paciente pudiera estar cruzando por un episodio de dengue, es por eso que en la referencia se pone ahí como parte de los diagnósticos”.

La doctora, Claudia Herrera González explicó que el caso de Mónica fue llevado al análisis ante el CEVE y que ahí, el pasado 4 de septiembre, los especialistas determinaron que la gravedad en su estado de salud no tenía relación alguna con el dengue.

“La paciente cursó con dengue no grave, sin embargo no es la causa de su estado crítico de 3 semanas de evolución (…) a mí me respalda y emite un veredicto de expertos infectólogos, de medicina crítica, epidemiólogos donde me emiten un juicio donde dice que la paciente no murió por eso”, explicó.

El 8 de septiembre, 3 días antes del fallecimiento de Mónica, se solicitó otra oportunidad para realizarle una prueba y el resultado salió negativo.

El director del ISSSTE en León, Rafael Sánchez Leyva mencionó que el tiempo en que avanzó la complejidad del estado de salud de Mónica, también es otro factor para descartar este padecimiento como uno de los que desencadenó la muerte de la joven.

“Las personas con dengue hemorrágico se mueren pronto, por las complicaciones y ella tuvo una evolución muy larga y por eso nos solicitaron que rectificáramos y que volviéramos a estudiar (…) si se hubiera muerto, se hubiera muerto 2 semanas antes”.

Finalmente, Claudia Herrera González y Rafael Sánchez Leyva coincidieron en que en la última acta de defunción ya no se contempla el dengue, porque estaban a la espera de que llegara el documento con el dictamen oficial del CEVE.

Sánchez Leyva, aseguró que la Secretaría de Salud de Guanajuato es la que certifica las defunciones por dengue, aunque reconoció que sí hubo “un problema humano” pero dijo que la institución no podía hablar “porque es información privada del expediente”, aunque exhortó a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a investigar.

También mencionó que a la fecha no le han notificado de las quejas promovidas por Roy Rafael Maltos, esposo de la fallecida.

Descartó que el ISSTE en León tenga interés en esconder algún diagnóstico o mentir respecto al caso y que esperará a que las autoridades investiguen.

Certificación de la muerte de Mónica es responsabilidad del ISSSTE: SSG

La Secretaría de Salud se deslindó de responsabilidades por el diagnóstico del estado de salud de Mónica, así como por las causas que fueron detalladas en el acta de defunción. Indicando que las conjeturas a las que se llegaron son responsabilidad de los médicos que la trataron y de la institución en la que fue atendida, en este caso, el ISSSTE.

Sin embargo, la SSG confirmó que el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE), es decir el grupo interinstitucional de expertos, certificó que el fallecimiento de esta mujer no tuvo relación alguna con el dengue.

El secretario de salud, Daniel Alberto Díaz Martínez mencionó que la revisión del estado de salud de Mónica siempre estuvo a cargo del ISSSTE, y que por algunos síntomas que ella presentó, se pudo pensar que tenía un cuadro de dengue pero posteriormente fue descartado por el CEVE.

“No dice eso (que haya muerto por dengue) el certificado, ni tampoco la dictaminación del Comité Estatal Epidemiológico (…) Todo eso está en el expediente, e incluso se tuvo otros casos que en ese momento por asociación que tenía de algunos signos o síntomas algunas personas lo notificaron así, pero todos los pacientes son analizados en el Comité Estatal”, mencionó en entrevista.

El funcionario estatal mencionó que sí se hablaba de 9 fallecimientos pero que únicamente se han certificado 4 por dengue: un menor de 9 años en Hospital General de Celaya, una mujer de 38 años en un hospital particular de León, un hombre de 74 años del IMSS León y un niño de 12 años, Hospital Pediátrico de Especialidades.

El funcionario estatal mencionó que el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica ha mantenido la guardia desde que inició a darse el incremento en el número de casos de dengue.

“Nosotros ya tenemos que es acceso a los insumos y que tengamos un presupuesto que nos ha permitido a contratar más personal y poner insecticida permanentemente para tratar este brote y todos los tenemos como estado no hemos tenido carencia en ese aspecto y quizá la alerta se declara cuando hay que acceder a otro tipo de recursos para enfrentar el problema del brote”.

Y agregó que el mosco del dengue ya ha logrado adaptarse a las condiciones climatológicas del municipio de León, por lo cual es necesario que la gente haga conciencia de la higiene que tiene que mantener para evitar que se propague.

Tras la muerte de Monica, su marido exige respuestas

Por ello, el esposo de la paciente presentó una queja por negligencia ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la cual fue recibida el 11 de octubre y quedó registrada con el número de expediente 95/17 y otra ante la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico el 19 de octubre.

En la primera queja solicita que la Secretaría de Salud entregue los estudios que se le realizaron a su esposa en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, y que hizo el infectólogo Juan Luis Mosqueda, ya que éstos nunca llegaron a sus manos, lo que hace presumir que la Secretaría de Salud trató de ocultar información.

Pide sanciones para todas las personas que resulten responsables por la negligencia médica que sufrió su esposa y que le hizo perder la vida.

También, quiere un castigo para el médico que se prestó a firmar las actas de defunción sustituidas y para el director del hospital del ISSSTE, Rafael Sánchez Leyva, y el subdirector Pablo Medina, por el cambio de los documentos.

En la segunda, a nivel estatal, pide que el ISSSTE aclare si realizó estudios para confirmar el diagnóstico de dengue. De no haber realizado estudio en la misma clínica, pide que especifiquen si los análisis los realizó el Laboratorio Estatal de Salud Pública y de ser así, que se entreguen.

Solicita a ambas instituciones explicaciones del motivo para distorsionar los datos en los tres certificados de defunción. Además, pide una indemnización para sus tres hijos.

Rafael contempla presentar una denuncia penal por los hechos que llevaron al fallecimiento de su esposa.

Emergencia en el estado por cifras

Guanajuato es el estado con mayor número de muertes asociadas con dengue, con nueve casos según reportes de la Secretaría de Salud federal con corte hasta el 23 de octubre de 2017.

La entidad supera por el doble a Nuevo León, que es el que ocupa el segundo lugar en casos de dengue a nivel nacional. Mientras que esta entidad presenta 2 mil 782 casos, el estado del norte tiene mil 366 confirmados.

Guanajuato también sigue siendo el que más número de casos confirmados y probables de dengue (13 mil 901) ha registrado durante este 2017, pese a que las estadísticas a nivel nacional han presentado una baja considerable si se comparan con las del año anterior.

Además, se reportó que ya hay dos serotipos circulantes de dengue en el estado; cuando hasta el corte anterior, sólo había uno.