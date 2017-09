Entre estira y afloja por aumento al pasaje en Irapuato, Gerardo Sánchez se reúne con transportistas

Irapuato, Gto. El priista Gerardo Sánchez se reunió con los transportistas de Irapuato y de ello no le informó al coordinador de la regidores y enlace del aspirante a la gobernatura por el tricolor, Armando de la Cruz Uribe Valle.

Por su parte, David Muñoz Torres edil priista se ausentó de la sesión de Ayuntamiento por “motivos personales”. Aunque, en publicaciones de redes sociales se le vio en una reunión con transportistas y el senador priista ese mismo día.

La reunión se dio mientras los transportistas intensifican la presión al gobierno de Ricardo Ortiz Gutiérrez para incrementar la tarifa del transporte público, amagando con realizar distintas manifestaciones en varias vialidades de la ciudad fresera.

El Alcalde ya dejó en claro que no cederá a chantajes y no habrá aumento en este año. Hasta este día los transportistas no habían fijado postura.

Mientras se llevaba la sesión de Ayuntamiento este jueves y las fracciones fijaban la postura sobre el tema. El regidor el PRI, David Muñoz, quien aspira a una candidatura a una diputación se ausentó “porque tenía compromisos personales”.

Sin embargo al mediodía en las cuentas de redes sociales del senador Gerardo Sánchez García se publicaron fotografías de la reunión que sostuvo con Muñoz y concesionarios del transporte público.

No avisaron

Ante este hecho el coordinador de la fracción del PRI Armando de la Cruz Uribe Valle, y enlace en la región de Gerardo Sánchez García dijo desconocer de la reunión.

“Desconozco lo que usted me está diciendo, como coordinador de la fracción del PRI y como enlace del senador sabía que el día de hoy tenía dos reuniones particulares en Irapuato, cuando son públicas desde luego yo inclusive informó, pero cuando son reuniones particulares solamente se me informa, no sé en el sentido, no puedo darle una opinión porque desconozco”.

ZF: Porque fue la ausencia de David Muñoz.

ACUV- Tenia un compromiso inclusive mencionado fuera de la ciudad para ver asuntos particulares, eso fue.

Señaló que no había revisado las redes sociales. Cabe señalar que el regidor del PRI David Muñoz el día de ayer no se presentó a la rueda de prensa que dio el alcalde donde dijo que no cederá a ningún chantaje y no habrá aumento a la tarifa.

“Son libres de reunirse”

Por su arte el alcalde dijo desconocer el motivo de la reunión, pero dejó en claro que en asunto del transporte público se debe revisar con la autor dar local a su cargo.

“No se el motivo de la reunión, ellos están en la absoluta libertad de reunirse con quien ellos deseen sin embargo los temas de transporte, tarifa, servicios se ven con el ayuntamiento”, indicó.

Además Ortiz Gutierrez dijo que la mesa está puesta para llegar acuerdos pero “más que un motivo de política es un motivo de servicio, habría que enfocar las baterías hacia como prestamos mejor el servicio incluso no sé si la reunión que hayan tenido sea con un regente político, tarifas, servicios se arregla en el municipio”.

El alcalde dijo que no podía juzgar la reunión, porque al final quien toma la decisión de una alza es el ayuntamiento, “independiente de lo que cada miembro pueda pensar, opinar o hacer, la mayoría del ayuntamiento fue clara”