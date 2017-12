Entre sospechas y señalamientos, adjudican contrato de para uniformes de la SSP León

León, Gto. Con observaciones en el proceso, el Comité de Adquisiciones aprobó por unanimidad asignar la compra de uniformes y equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública de León, con el recurso Fortaseg, a las empresas Subli Express, Industrial de Zacatecas y GCS Imagen Empresarial.

Hoy en sesión del comité culminó el proceso de la licitación pública nacional con un techo presupuestal de 9.8 millones de pesos.

El consejero ciudadano, Antonio Morfin Villalpando denunció ante los otros integrantes del comité, que había un proveedor que había comprado bases y que le dijo que las especificaciones técnicas “no eran normales”, por lo que se retiró de la licitación.

“Había un proveedor que compró las bases y luego ya no vino. Me permití hablar con él, me dijo que les habían dado ocho días. En una fecha que no es normal y además para entregar las pruebas de laboratorio. Lo que lleva siete días más”, comentó.