Entrega regidora de Guanajuato informe sobre uso de recursos públicos; es una simulación: Izaguirre

Guanajuato, Gto. La regidora Iovana Rocha Cano, presidenta de la Comisión de Administración Interna por fin entregó el informe que miembros del ayuntamiento le había solicitado desde hace casi dos meses, pero más que transparentar el uso de los recursos, parece una simulación de transparencia.

Así lo consideró el síndico Ramón Izaguirre Ojeda, quien comentó que el documento contiene una serie de graficas que para nada aclaran el manejo que se la dado a las prerrogativas que tienen síndicos y regidores.

Fue a principios del mes de agosto, cuando la priísta Gabriela Cárdenas Vázquez solicitó a Iovana Rocha que rindiera un informe del primer semestre del año sobre cómo se ha gastado los recursos que tienen para apoyos sociales, mantenimiento vehicular, gasolina, entre otros, pues se presumía manejos discrecionales y opacidad.

A esta petición se sumaron varios miembros del ayuntamiento, entre ellos Ramón Izaguirre quien propuso que no solo se entregará un informe del primer semestre de este año, sino desde que inició la administración municipal.

Transcurrieron casi dos meses para que Iovana entregará dicho informe, que no dejó satisfechos a varios miembros del ayuntamiento.

“En algunos casos sí precisa cantidades, en otro son una serie de graficas que llaman la atención, por ejemplo en el tema de apoyos sociales, no viene cómo lo distribuyó cada uno, no viene en favor de quién se dieron, si fue para alimentos, medicamentos o útiles, viene un chorro de graficas que no era lo que yo esperaba”.