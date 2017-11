Entusiasmo con Meade de líderes priistas de Guanajuato abre posibilidad de que externo sea candidato aquí

León, Gto. Líderes priistas de Guanajuato vieron con buenos ojos la integración de José Antonio Meade como virtual aspirante a ser candidato del PRI a la presidencia de la República, e incluso abrieron la puerta a que un ejercicio similar se realice con la designación de la candidatura de la gubernatura en Guanajuato, en el sentido de que el abanderado priista pudiese ser alguien que no sea militante.

José Antonio Meade dejó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y anunció que solicitará su registro como aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia de la República. Tras este anuncio, el presidente Enrique Peña Nieto deseó suerte al exfuncionario federal, a quien reconoció como “un colaborador entregado y con un enorme compromiso con México”.

Esta determinación ha sido significativa, considerando que José Antonio Meade no es un militante priista e incluso, dentro de su trayectoria se incluye haber sido secretario de estado durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En el ámbito local, algunos liderazgos priistas de Guanajuato celebraron la apertura que tiene el partido para aceptar que perfiles comprometidos puedan encabezar algunas candidaturas, sin importar que sean militantes o no.

Gerardo Sánchez: si hay cuadros calificados, el partido puede optar por ellos

El senador priista Gerardo Sánchez García, quien es considerado uno de los cuadros para aspirar a la candidatura a la elección estatal del 2018, dijo que el perfil de José Antonio Meade representa a un partido congruente que aglutina a varios sectores de la población. Además se manifestó a favor de que el PRI pueda respaldar a ciudadanos en las elecciones locales.

“El partido ha ido a la vanguardia, justamente haciendo las reformas y los cambios que se requieren de cara a la sociedad, a mí me parece un perfil muy adecuado, muy moderno, en donde sin duda alguna su presencia aglutina no sólo a los priistas sino a la sociedad civil y a otros sectores de la sociedad”, mencionó respecto al próximo registro de Meade como aspirante.

Añadió que el perfil de Meade es “diferente” y demuestra la congruencia con las reformas hechas por el PRI para abrir el partido a los ciudadanos.

En este sentido, no descartó que para Guanajuato sea conveniente que el PRI considere las candidaturas ciudadanas: “muchas de las veces merecen una oportunidad y no se les da por no tener la militancia que exigen los estatutos, sin duda alguna, donde haya cuadros calificados y puedan representar una buena oferta política, también es una garantía de gobierno, seguramente el partido lo va a garantizar”.

Se puede optar por ciudadanos, siempre y cuando tengan trayectoria impecable

La diputada federal y exalcaldesa del PRI, a quien también se le ha mencionado como aspirante a la candidatura por la elección estatal, también se manifestó a favor de las aspiraciones de Meade y de que las candidaturas puedan ser entregadas a ciudadanos, siempre y cuando sean personas que coincidan con la ideología del partido.

La exalcaldesa celebró que el PRI tenga apertura para que personas “con gran capacidad” puedan abanderar las candidaturas.

“Te puedo decir que José Antonio Meade es un hombre brillante, muy preparado con experiencia en el gobierno y de mucho prestigio académico y profesional no solo en México si no a nivel internacional. Es una gran apuesta del PRI como posible candidato a la Presidencia de la República”, mencionó.

Respecto al ámbito local, Bárbara Botello destacó que si en Guanajuato se analizan opciones con perfiles adecuados, entonces las candidaturas ciudadanas podrían ser una realidad para el PRI: “si son de una trayectoria impecable con experiencia convicciones y que no vengan de militar en otro partido y afines a nuestra ideología sí (podrían ser candidatos)”.

Representa lo que quiere el electorado guanajuatense: Miguel Ángel Chico

El senador Miguel Ángel Chico mencionó que José Antonio Meade representa un perfil de político que los guanajuatenses desean para sus mandatarios.

Miguel Ángel Chico dijo que de concretarse la candidatura de Meade Kuribreña, esta entonces podría incidir en la candidatura al gobierno de Guanajuato.

“Es un hombre que reúne las características que el electorado de Guanajuato quiere para la presidencia, es un hombre de valores, es un hombre de familia y con capacidad política pero también sabe atender y estar al lado de los más necesitados y eso lo hace un político completo”.

Agregó que Meade es un “gran mexicano, un hombre de estado” y que su trayectoria se respalda por su exitoso paso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que el compromiso social lo demostró con su trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Candidaturas ciudadanas representan una “flexibilidad positiva”: José Luis Romero

José Luis Romero Hicks, otro posible aspirante a la candidatura del PRI a la elección estatal calificó a José Antonio Meade como un hombre de sólida formación y experiencia profesional; además mencionó que esta posibilidad de que un candidato sea ciudadano, representa una flexibilidad positiva para el partido.

Romero Hicks dijo que confía en que el próximo 18 de febrero, José Antonio Meade Kuribreña sea el próximo candidato del PRI a la presidencia de la República.

“Es grato saber que un hombre de excepción, con una sólida formación y experiencia profesional, honesto, honorable y respetado, en se vaya a registrar próximamente como Pre candidato del PRI a la Presidencia de la República”, dijo.

Respecto al ámbito local, mencionó que las condiciones de cada localidad -incluyendo a Guanajuato- tienen que ser consideradas de manera específica, pero que no debe descartarse la posibilidad de que sea un ciudadano quien encabece una virtual candidatura.

“Cada decisión tiene consideraciones propias. El contar con la posibilidad de considerar prospectos más allá de la militancia le imprime flexibilidad. Ignoro la posición del PRI, pero veo esta flexibilidad como positiva”, mencionó.