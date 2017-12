Tras convalecencia, ‘El Chato’ Ferreira regresará al Estadio León con emotivo mensaje para la afición

León, Guanajuato. El arquero Marco Antonio “Chato” Ferreira estuvo en condición grave de salud hace dos meses a causa de una intervención quirúrgica en el corazón, ahora totalmente recuperado estará en el duelo de Leyendas entre León y América.

El partido será el 17 de diciembre en la cancha del estadio León en el horario que León tuvo durante muchos años, a las 12 horas.

Uno de los convocados por el equipo leonés es el arquero campeón en la temporada 1991-1992, Marco Antonio “Chato” Ferreira, quien jugará con un chaleco especial debido a que la herida que le hicieron en el pecho cuando operaron su corazón no ha cerrado del todo.

El hecho de poder estar nuevamente en la cancha del estadio León, es una verdadera motivación para el ex arquero, que a consecuencia de no usar guantes durante su carrera profesional, tiene los dedos doblados.

“Es estar nuevamente en la cancha o tribuna, nuevamente aplaudirles, volver a lanzarles guantes y balones, ya tengo mi costal de dulces para aventarlos en el estadio, le comentaba a Misael (Espinoza) que entremos los jugadores y aventemos balones, creo que sería muy importante y si estamos los jugadores para dar un autógrafo en el balón será un recuerdo bonito”, dijo.

Durante su convalecencia, “El Chato” recibió el cariño de la gente en León, una afición que nunca olvida a los ídolos que le dieron gloria y el arquero les dedicó unas palabras.

“Cuando salgo del hospital y me entregan mi teléfono, tenía marcadas 1560 llamadas y mensajes, luego cuando entré al facebook otras tantas, personas que hacen oraciones también pidieron por mí, la verdad tenemos proyectada una conferencia de prensa para agradecer, bueno me voy a adelantar un poco, agradecer ese apoyo, esas oraciones que enviaron para mi salud, la verdad es muy motivante que haya tanta gente que por medio de una oración expresan el cariño que sienten por mí, quizá me lo gané en la cancha, creo que la gente me recuerda por detalles y con esa oración me dan mucho más de lo que yo les dí”, dijo notablemente emocionado.

Además del “Chato” estarán otros jugadores que se coronaron 1992, gente como “Tita”, “Marquinho”, Martín Peña y Alfredo “Tena” Murguía, además de otras figuras de distintas épocas, todos dirigidos por el legendario Jorge “Tarzán” Davino.