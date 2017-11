Envía PRI malas señales en sus procesos internos: Ivonne Ortega

Ciudad de México. La ex secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, señaló que “El PRI envía malas señales para la equidad a los militantes en sus procesos internos”, esto ante sus acercamientos a la dirigencia nacional de su partido para discutir la convocatoria para elegir al candidato presidencial, misma que no ha respondido.

En un video compartido a través de las redes sociales, Ivonne Ortega comenta que desde hace dos semanas solicitó formalmente al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa, que convocara a todos los que aspiran a la candidatura presidencial del partido (en la que se incluye) a una reunión previa a la publicación de la convocatoria al proceso interno.

Sin embargo, la priista lamentó que hasta ahora no he recibido respuesta.

“Hace una semana acudí al partido para pagar mis cuotas como militante y no me recibieron el pago. Solicité por escrito a la dirigencia que me permita cumplir con esa obligación estatutaria y respondieron que lo harían en tiempo y forma. Hasta ahora no ha ocurrido.

“Como es del conocimiento público he manifestado mi intención de contener por la candidatura presidencial del PRI. Si así actúa la cúpula ante una militante que aspira al cargo más alto en México ¿Qué les espera a los militantes priistas que aspiran a diversos cargos en todo el país en el 2018? En el PRI urge verdadera democracia interna. Por eso reitero: estoy firme en esa lucha”.