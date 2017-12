Era un empresario español, hombre asesinado encontrado en la cajuela de un vehículo en Comanjilla, en León

León, Gto. El hombre encontrado muerto en el interior de una camioneta en la comunidad de Lomas de Comanjilla el pasado 17 de diciembre fue finalmente identificado. Manuel Teixeira Guerra, hotelero de origen gallego, era esperado de regreso en Guadalajara tras su viaje de negocios a León. No pudo hacerlo.

El cuerpo ya fue entregado a su familia.

Teixeira Guerra, nacido hace 62 años en Ourense, en la región de Galicia, con negocios del sector de la hostelería y las gasolineras, fue encontrado asesinado la mañana del domingo entre la maleza de un camino de terracería a bordo de un automóvil en la zona del kilómetro 9 de la carretera León a Comanjilla.

El cadáver presentaba al menos un disparo de arma de fuego en la cabeza. Trascendió que además presentaba huellas de extrema violencia.

El hallazgo ocurrió en interior de la cajuela del vehículo de la marca Mazda tipo 6 en color blanco con placas para el estado de Jalisco JML-59-67, el cuerpo del hombre vestía únicamente boxer en color oscuro y una camisa de cuadros en color marrón y de manga larga.

Extraoficialmente, los responsables del homicidio dejaron una cartulina dentro del maletero, cuyo mensaje no fue revelado.

Según información publicada por el diario Faro de Vigo la última vez que la víctima contactó a su familia, específicamente su hijo, la mañana del sábado, a quien confirmó que ya iba de regreso a casa. Como no era raro que no contestara inmediatamente las llamadas, a su hijo no le extrañó. Sin embargo, el domingo por la noche ya estaba alarmado por la desaparición.

Fue hasta el martes que un socio de Manuel Teixeira (cuyo nombre no se dio a conocer) le informó del hallazgo que realizó la Policía que siguió la pista del membrete del sobre de un hotel al que habría acudido el empresario por negocios para identificarlo. Su hijo fue el encargado de confirmar la identidad, la tarde del miércoles.

Ayer viernes, la Unidad de Homicidios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato aún investigaba si se trató de un robo o de un secuestro. Sin embargo, según el diario La Razón, dentro del maletero estaban también las pertenencias personales del fallecido.

Extraoficialmente se comenta que entre las evidencias está un sobre amarillo roto con manchas de sangre que rezaba “Repartido 800.000”.

La familia proyectaba llevarse los restos mortales de Teixeira a Guadalajara, ciudad donde residía.