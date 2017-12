Era zapatero hombre que murió asesinado en la colonia La Brisa en León

León, Gto. El hombre que fue lesionado a balazos por un sujeto cuando se encontraba recargado en la puerta de su casa en la colonia La Brisa, era un zapatero que falleció en el Hospital General de León, a consecuencia de los 9 disparos que recibió en la cabeza y el abdomen.

La agresión dejó como saldo a un lesionado que no tenía nada que ver con los hechos, pues un herido que llegó al mismo tiempo que el ya fallecido, señaló que iba caminando por la calle de la agresión cuando escuchó las detonaciones y se sintió herido.

Alrededor de las 22:00 horas Nestor Manuel García López, de 45 años, un hombre que laboraba en una pica de zapatos, se encontraba recargado en la puerta de casa cuando un hombre llegó y le dijo que ya se lo había cargado la chingada.

María, de 33 años, esposa de Nestor se encontraba en el domicilio ubicado en la esquina de las calles La Piedad y Apatzingán, y es la que refiere los instantes de la agresión y la que traslada a su esposo al hospital.

A su llegada al hospital el hombre ya no contaba con signos vitales. Al mismo tiempo llegó José de Jesús, de 35 años, quien dijo que caminaba cuando escuchó las detonaciones y luego sintió una lesión a la altura del glúteo.

El fallecido de acuerdo con autoridades ministeriales no contaba con antecedentes penales y en el lugar de la agresión se contabilizaron al menos 9 casquillos percutidos de un solo calibre.

No hubo personas lesionadas y aparentemente el homicida tras disparar el arma de fuego escapó en una Suburban en la que ya lo esperaban sus cómplices.

Lesionan a menor de edad en Piletas

En otros hechos un menor de 17 años fue lesionado por una bala perdida que fue disparada por pandilleros en la colonia Piletas IV.

El lesionado identificado como José Adrián, de 17 años, vecino de San Juan Bosco, se encontraba a las 11:00 de la mañana de ayer viernes en la esquina de las calles Barajoz y Martínica, cuando un grupo de más de 20 personas comenzó una riña con una pandilla contraria.

José los identificó como miembros de la pandilla Los Lobos peleaban con otro grupo de pandilleros, luego escuchó disparos y después una lesión denominada como rozón a la altura de su costado.

El joven no requirió intervención quirúrgica y por tanto no decidió presentar una denuncia. Además dijo no pertenecer a una pandilla y que también solamente caminaba por el lugar al momento de la riña.