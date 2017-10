Es democracia y no ‘madruguete’, la decisión de designar candidato del PAN a gubernatura: Ricardo Ortiz

Irapuato, Gto. Tras negar que haya habido madruguete en Acción Nacional al votar a favor de la designación para el candidato a la gubernatura, el presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez afirmó más bien que “así es la democracia” y que está a favor de que también sean por designación las candidaturas a las alcaldías y diputaciones, con ello se evitarían fracturas internas y especulaciones.

Durante la sesión del Consejo Político Estatal del PAN, el pasado sábado, no estaba contemplado el análisis ni la votación del método de designación de candidato al gobierno estatal, por lo que el sorpresivo punto en la agenda del día provocó que salieron algunos consejeros identificados con grupo del senador Fernando Torres Graciano, esperando que al abandonar el recinto donde se votó el método no hubiera quórum. No fue así.

Este intento de reventar la sesión recibió críticas de Ortiz. Afirmó: “Salvo tres o cuatro personas que no estuvieron de acuerdo, pero así es la democracia, así están las instituciones normadas, así el partido tiene sus propias reglas y ellos tienen que sujetarse a esas reglas”.

Además el alcalde se pronunció a favor de que sea por la vía de la designación que salgan los candidatos a los alcaldes y diputados para el próximo proceso para evitar fracturas y señalamientos.

Y aunque la comisión permanente al interior del PAN tendrá que seleccionar el método de elección de los candidatos a los ayuntamientos y diputaciones, “por la vía de la designación es mi opinión la mejor (alternativa) en estos momentos, dadas las condiciones internas en algunos comités directivos: uno de ellos sería evitar fracturas internas, la otra es salir todos sumados a las campañas, y evitar más especulación sobre el tema”, dijo Ortiz Gutiérrez.

“Incluso por la cuestión de paridad sería complicado emitir convocatorias exclusivas para hombres o mujeres, lo cual violaría la ley, por eso (la designación) es la mejor manera de hacer la selección”.

Finalmente, el alcalde de Irapuato indicó que todavía no toma la decisión si buscará la reelección, aunque el método de designación “simplifica las cosas, y ya veríamos cómo están dadas las condiciones”, luego que el partido los convoque para darles a conocer las “reglas del juego”.