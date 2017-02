Escapa menor de edad del DIF Irapuato; madre denuncia sustracción injustificada del MP

Irapuato, Gto. Una madre de familia presentó queja en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg) por la desaparición de su hija de 13 años de edad, luego que la menor fue recogida de la Secundaria 32 por agentes del Ministerio Público que la dejaron a resguardo del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Violencia (Cemaiv), de donde la niña “salió corriendo”.

A decir de la madre, los agentes del MP retuvieron a la menor por una denuncia anónima en su contra, para luego llevarla al Canavi, a un costado del Parque Irekua, de donde luego desapareció.

Sin embargo, la madre asegura que, pese a los hechos, el Ministerio Público se negó recibir su denuncia, bajo el argumento de que ya habían recibido la queja por parte del DIF Municipal.

Claudia, madre de la menor, de 13 años de edad, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en bulevar Los Reyes de Irapuato, explicó que en noviembre su hija dejó de asistir por un tiempo a la secundaria porque ella perdió el trabajo y no tenía dinero para enviarla a la escuela.

Pero que al regresar en ese mismo mes, su hija fue sustraída en esos días por presunto personal del Ministerio Público, autorizados por el director y los maestros de la institución, debido a una denuncia anónima en contra de la madre, “porque dure tiempo sin llevarla a la escuela”.

A decir de la madre, esperaba a la menor en la parada del camión y al no regresar acudió a la secundaria a preguntar por la menor, donde el director del plantel le informó, “que les habían dado permiso para que la llevaran al Ministerio Público”, al acudir al Cereso le informaron que “estaría resguardada hasta que se investigara”.

Sin embargo no le informaron dónde se encontraba la menor, la mujer investigó (por su cuenta) dónde estaba la menor.

“Después investigan que tengo otros dos niños y me querían quitar a mis otros dos hijos, se llevan al más chico y mi suegra lo recoge. La niña estaba en el DIF, la miraba los domingos en una iglesia era un secreto entre las dos porque no podía tener comunicación con ella, me pone en los mensajes que me ama y quiere regresar a la casa. El 14 de febrero se les extravío del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (Cenavi).

“Yo no sabía, a mí me dijeron después de dos días que la niña se había salido, -yo les dije ‘hasta ahorita me dicen’-, me dijeron que como el 15 de febrero no trabajaron, no la buscaron, así muy relajados; me dijo el licenciado Ramón Romero, me explica que la niña se salió corriendo y que ya la anda buscando la Policía Ministerial y hasta ahorita no sé nada de ella”.

Después, la menor se comunicó con ella vía Facebook, el 16 de febrero le mando mensajes que ella quiere regresar a su casa, pero no con el DIF, que no se preocupe pero no quiere regresar al DIF Municipal.

‘No puedes demandar al DIF’

Después de los hechos, ese mismo día, 16 de febrero la madre se presentó en el Ministerio Público para interponer su denuncia contra el Centro Municipal de Atención Integral a Víctimas (Cenavi) pero ahí le informaron que no puede denunciarlos porque ellos ya hacían puesto denuncia por la desaparición.

“Me dicen que no puedo denunciar al DIF (Cenavi) me dice la señorita que recibe las denuncias, me dicen ‘usted no puede denunciar’, me subieron a declarar porque ya la denuncia la había puesto el DIF, por eso no podía denunciar, hasta ahorita no me han hablado, me hablaron de la casa donde la tenían que la niña no aparece. Me imagino que es porque es parte del gobierno que a ellos mismos se les escape una niña no es normal, me la quitaron porque supuestamente ahí va estar mejor, pero no se hubiera ido”.

Ante ello la progenitora acudió a la Subprocuraduría de la Región B de los Derechos Humanos presentando su queja “ahí sí me hicieron caso”, ahora espera investiguen.

En tanto ha subido algunas fotos en las redes sociales solicitando la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de la menor.

De acuerdo con la oficina de Comunicación Social de la Pdheg el pasado viernes la progenitora presentó queja porque la menor desapareció cuando estaba en resguardo de las autoridades. La queja quedó radicada en el expediente 45/2017-B, actualmente solicitaron los informes al director del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral a la Violencia (Cemaiv) y a Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Por su parte, la procuraduría estatal informó que no hay denuncia en el Ministerio Público por la desaparición de la menor, pero tiene iniciada una carpeta “donde ella está como ofendida por violencia” se indicó.