Escudo debería desaparecer; Guanajuato está hundido en una “catástrofe social”, asegura Miguel Ángel Chico

León, Gto. El senador priista Miguel Ángel Chico Herrera dijo que el Programa Escudo debería desaparecer una vez que concluya la administración de Miguel Márquez Márquez.

Chico Herrera además presentó un análisis de las posibles causas que han permitido que la violencia crezca en el estado de Guanajuato y lo coloquen como una de las entidades más violentas, calificando esta situación como una “catástrofe social”. Entre estos factores enlistó la falta de prevención, la resistencia a la implementación de mandos únicos y la baja productividad económica.

Para argumentar su postura respecto a la desaparición del Programa Escudo, Miguel Ángel Chico Herrera mencionó que esta estrategia no ha sido efectiva, pues las cifras delictivas y de homicidios van en aumento, tan es así que de enero a mayo se han reportado 1 mil 690 homicidios, de los cuales 579 son dolosos y mil 111 culposos.

“Yo creo que el Programa Escudo, por principio, debería desaparecer porque es un programa de un sexenio, de un gobernador y es un signo de este gobierno estatal aunque el nombre es lo de menos y el Escudo pues yo no vi que haya sido un escudo para Guanajuato porque la violencia creció y fueron miles de millones invertidos”, dijo.

El legislador mencionó que Escudo también debe auditarse completamente, para sacar el costo-beneficio, considerando que se invirtieron 2 mil 700 millones de pesos en su aplicación

El priista mencionó que las deficiencias en programas de Desarrollo Social y en Seguridad han llevado a Guanajuato a sumirse a una “catástrofe social” que la coloca como una de las entidades más violentas y precarias del país.

Chico Herrera dijo que se han tomado malas decisiones de los gobiernos estatales de Juan Manuel Oliva Ramírez y de Miguel Márquez Márquez, al no prever que el ambiente de inseguridad podría permear la entidad.

“No hicieron lo adecuado, no previnieron lo que está viviendo Guanajuato en inseguridad, no se le puede echar la culpa ni a la federación, no se le puede echar la culpa ni al entorno nacional porque hay entidades federativas que están bien en materia de seguridad, que previnieron y que tienen una policía estatal fuerte”.