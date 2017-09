Escudo, programa fallido, solo evidencia la falta de estrategia en seguridad: Arcelia González

Irapuato, Gto. “¿De qué sirve el programa Escudo?, es un lastre que viene cargando gobierno del estado” a cargo de Miguel Márquez Márquez, “solo ha servido para evidenciar la falta de estrategia en la seguridad… totalmente fallido, la deuda del estado es la seguridad y el programa Escudo”, cuestionó la diputada local Arcelia González González.

La legisladora priista dijo que es necesario que el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini informe de los verdaderos resultados del programa que hasta hoy “es solo un despilfarro evidente”.

Sus declaraciones ocurren luego que Zona Franca publicó uno de los videos del pasado 13 de septiembre donde un convoy de 11 unidades se “pasean” frente a las cámaras de Escudo ubicadas en la comunidad de Santa Ana Pacueco, en Pénjamo, convoy que después tiraría los restos de cuatro personas en una gasolinera, para luego desaparecer de las cámaras y de los ojos de los policías a cargo de la SSP, revelando la inacción de la autoridad estatal.

Hoy la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que una de las víctimas fue identificada como empleado de la gasolinera en el puesto de despachador.

Auditoría sobre resultados, más que cantidades

Entrevistada sobre este hecho, Arcelia González afirmó que el programa Escudo “es un lastre que viene cargando gobierno estatal en donde la renta, adquisición o el contrato por sí mismo solo han dejado los números que aparecen que cuadran, pero en la realidad en el resultado no (lo) ha dado, no es una inversión, es un gasto no explicable”.

Recordó que Escudo fue vendido por la autoridad como la solución para combatir la inseguridad, pero solo ha demostrado la falta de estrategia en el tema.

“Un gasto que hasta hoy Gobierno del Estado ha defendido sin elementos, la estrategia de seguridad aunada al programa Escudo, no ha sido efectiva en el estado, es un despilfarro evidente de gobierno estatal, seguimos pidiendo la auditoría de resultados no solamente la del número, sino la auditoría que pueda darnos luz (sobre) cuáles son los resultados que ha dado este programa que tanto se presumió como la panacea y la resolución en el estado de la inseguridad que no ha servido sino para evidenciar la falta de estrategia de gobierno estatal”.

Hoy es necesaria la rendición de cuentas del secretario Alvar Cabeza de Vaca.

Arcelia González insistió en el tema de la auditoría de resultados, “porque no sólo se trata de cuánto costó la cámara y si efectivamente cuesta eso, esa cámara era para tener un resultado eficaz en la prevención y hoy no lo vemos, es totalmente fallido, la deuda del estado es la seguridad y el programa Escudo”.

La diputada también argumentó que todo funcionario público debe rendir cuentas, sobre todo en la seguridad, primera preocupación de la ciudadanía, “hoy, (es) la deuda que tiene el estado con los guanajuatenses”.

Finalmente dijo que (los legisladores) se han encontrado una resistencia de los panistas para que Alvar Cabeza de Vaca rinda cuentas. “¿Por qué el estado de Guanajuato hay esta resistencia para que comparezcan a dar cuentas quienes nos tienen que decir en qué han fallado en el tema de prevención y estrategias de seguridad?”, cuestionó. “No podemos presumir transparencia si no rinden cuentas los secretarios” culminó.