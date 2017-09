Primero debemos aclarar algo: “Eso” no me dejó una cicatriz mental de niño. A diferencia de muchos de mi generación que le recuerdan como la “película” más espeluznante de toda su infancia, yo no le encontraba el horror que todo mundo padecía, pero es una de las películas que más recuerdo haber visto en Canal 5… canal que sabía del éxito de la miniserie en la audiencia mexicana y que llegó a crear un comercial que tenemos registrado en la memoria familiar de Pennywise cantando Payaso de José José, material que por desgracia nadie ha rescatado en internet.

Para mí lo más importante es que fue el primer acercamiento a uno de los autores que consumiría de manera adictiva en mi infancia… muy a pesar de que no es la edad adecuada para hacerlo: Stephen King.

Eso fue precisamente uno de los libros que me dio curiosidad buscar por la premisa que entendía en la adaptación, la cual es muy atractiva. Si bien comparte elementos con Freddy Krueger –que si nos ponemos estrictos salió 2 años antes de la novela- es el contexto histórico de la novela sobre los años 50 que habla mucho de la percepción de King y su visión de la madurez y choque entre generaciones, habitual en sus mejores historias. Eso es fascinante porque el equipo de los perdedores aparentemente derrotan a la génesis de todo el mal en Derry y proseguir con sus vidas sólo para darse cuenta de que siguen teniendo problemas que en su infancia latían a la par del término de sus vidas, son un reflejo de su casa y educación, por más que hayan sentido esa alienación.

La miniserie original tomaba esos elementos, pero también urgencias de presupuesto y de formato censuraron muchos aspectos, por ello que creo que una adaptación de Eso podría funcionar, pero fue un proceso largo.

Desde el 2009 había pláticas por parte de Warner Brothers en producir una película de la novela, siempre con el conflicto de querer hacer una sola película, cosa que es imposible si has visto o leído la extensión de páginas. Uno de los involucrados y razón por la que estaba enteramente emocionado fue Cary Fukunaga, un director relativamente nuevo en el medio que había obtenido atención tardía por esto:

¿El director de la primera temporada de True Detective realizará una película sobre Pennywise? Sonaba como anillo al dedo, sobre todo porque las entrevistas que ofrecía Fukunaga daban una percepción más atractiva de su visión del miedo.

Desgraciadamente en 2015, Fukunaga se fue de manera sorpresiva tras años de estar en el proyecto, argumentando diferencias creativas que no puede mencionar por obligaciones contractuales pero que los chismes de personas cercanas refieren a dos cosas: en primera él quería pelear la idea de dos películas a pesar de que el estudio se negase rotundamente, y no quería abaratar el miedo y uso de Pennywise.

Parecía que el proyecto entraría en otra etapa de criogenización pero el mismo año en el que Fukunaga salió, se anunció la inclusión de Andrés Muschietti, quien anteriormente había dirigido Mamá () y era un director de esos que suelen barajearse cuando se rumora un proyecto. Muschietti también puso de su cuchara en el proyecto y con una revisión de la película se puso a trabajar.

Y aquí estamos, 2 años después, con una ola de gente en el cine. No sé qué tienen los payasos y las audiencias pero siempre que hay uno involucrado existe un mar de gente; el jueves ha sido el día que más gente haya visto en el cine, más que en Star Wars, más que en cualquiera de Marvel o DC… la gente viene por la excelente campaña de marketing que ha tenido la película, y en parte por la nostalgia, eterno enemigo de estas columnas si has prestado atención.

La gran pregunta es ¿Funciona Eso?

Lo intenta.

El guión de Chase Palmer, Cary Fukunaga y Gary Dauberman contrasta mucho en estilos, porque el mayor fuerte se encuentra en los perdedores. En este aspecto de la historia Muschietti cuida a sus actores quienes encarnan a la perfección a sus personajes, con una que otra falla que daña a algunos como a Ben y a Mike quienes terminan fusionados (ya que Mike originalmente es el historiador, y el que decide quedarse en Derry tras el encuentro); lo cierto es que hay una química bella entre los perdedores, conectando con la audiencia en lo que dura y haciéndole sentir que es parte del grupo

Jaeden Lieberher como Bill es el auténtico líder del grupo, uno que a pesar de su impedimento del habla tiene el interés y duelo por la pérdida de Georgie, y Lieberher encarna este duelo a la perfección, con su problema del habla que salta cada que él y sus amigos ven carteles de niños desaparecidos, o el cómo suple este dolor cuidando de Beverly, quien se vuelve su amor de verano y el segundo personaje más desarrollado.

Aquí Bev es una niña más madura que el grupo, que tiene el estigma de “mujerzuela” y que encuentra en los perdedores un escape a su triste realidad, no queda muy expresa su puntería para ser usada en la película y se vuelve una damisela en peligro, pero también es que se vuelve en una figura materna dentro del grupo que también están en una época de punzar sexual.

Y carajo, Richie es un estúpido que refleja mucho esta etapa infantil en la que te afanas de cosas y proezas sexuales que ni sabes cómo funcionan por inexperiencia, y jamás se vuelve detestable; incluso creo que tiene más peso dentro de la historia por el éxito de Finn Wolfhard en Stranger Things (que entre todo el licuado de referencias, está Stephen King).

Pero no es una película sobre el verano del ’89 y del cómo crecieron, no es una película de desamores, al final, tiene que incluir a Eso y… es el mismo problema de siempre con el horror.

No voy a negar que el diseño de producción es excelente para su presupuesto, pero no tiene la paciencia de hacer buen horror, ni tiene el interés de hacer que su audiencia tenga y aprenda de las virturdes del pánico lento, no. En Eso las escenas de horror son puros jumpscares, todo el tiempo, y del jumpscare barato, porque hay buenos ejemplos de este recurso que dejan en vergüenza a la película de Muschietti. Eso logró desensibilizarme tras los primeros 3 y a partir de ahí la película terminó por aburrirme. Si me centraba en la historia de los perdedores como niños es porque eso fue lo que terminó interesándome, eventualmente llegaba el encuentro cantado con los miedos de los niños, y todos, absolutamente todos los momentos de horror se presentan bajo la misma estructura y es una pena, porque es una oportunidad perdida en donde podrían expresar el cambio de luces y ambiente como parte de la tensión que causa la entidad maligna y que los adultos jamás ven, pero siempre prevalece.

Gran parte es por la inclusión de Pennywise quien se esfuerza DEMASIADO en dar miedo desde su apariencia. Lejos de ser incómodo de ver y de ver cómo se retuerce del placer burlándose de los niños –que es lo que más recuerda la gente de la miniserie- este es un Pennywise que además no se da tiempo para el misterio, está al servicio de un jumpscare barato y que termina abaratando una producción en un video de internet en donde salta un espectro en el monitor o… perdóname Dios por mencionarlo, pero este estilo de horror es similar al del dvd de Cañitas que aparecían en los mercados nacionales hace 10 años atrás.

Pero lo peor radica en su sonido, porque salí del cine con los oídos aturdidos, y es que la película cree que escupir sonidos y distorsionar el score –que de paso está construido bajo ese estilo por Benjamin Wallfisch– es la manera en cómo se crea una escena memorable, pero no lo es. Incluso momentos como el ataque del papá de Beverly tiene una necesidad de expresar un punto alto sonoro cuando le da una patada en la entrepierna. Es como si Wallfisch hubiese ideado el score inspirado en todos los trailers modernos que terminan con un clímax sonoro y cortes musicales a la par de las imágenes.

Este elemento en las películas tiene el mismo factor de la risa grabada en una comedia televisiva y es la de servir como colchón a las intenciones de los realizadores para que la audiencia piense que de verdad funciona, incluso creo que una edición de la película sin este sonido explosivo podría servir más que lo que se presentó.

Y no lo sé, yo veía aburrido estas partes mientras la gente a mi lado saltaba con una película que tiene el mismo nivel de complejidad que una casa encantada, pero que tratándose de su material original y aspiraciones, eso no es en esta ocasión un logro, es más una decepción.