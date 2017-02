“¿Acceso a la información? León no es el peor, ¿no han visto La Chona?”: Federico Zermeño

Con información de Alfonsina Ávila, Carmen Martínez y Kennia Velázquez

León, Gto. No obstante la claridad de las cifras del IACIP publicadas por Zona Franca, autoridades municipales de León rechazaron que esta administración sea opaca y consideran es “una apreciación errónea” que la Unidad de Acceso a la información sea ineficiente.

Una de las quejas más recurrentes de los solicitantes de información en León es que no se respetan los tiempos dar respuesta, para Nemesio Tamayo Yebra, titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública (UMAIP), esto se debe a que la presente administración ha socializado bien el derecho de los ciudadanos, “somos un municipio buscado por la gente para solicitar información, pues habla bien de la socialización de este derecho eso nos significa un reto de responder en 5 días u 8”.

Tamayo dijo desconocer las cifras del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) en las que aparece León como el sujeto obligado con más recursos interpuestos por respuestas no satisfactorias, “hay que tener los datos ciertos, para poder emitir un comentario al respecto. El número de impugnaciones que se tengan, no es signo de opacidad, se puede impugnar pero eso no significa que se tenga la razón. Hay que esperar la resolución del IACIP y hasta ese momento sabremos quién tiene la razón”.

Activistas y periodistas declararon a Zona Franca irregularidades en el proceso de solicitud de información, el abogado Roberto Saucedo indicó que “de buena o mala fe, no se está cumpliendo con el objetivo de la ley, y si no impugnamos, eso va a seguir sucediendo”. Por su parte Tamayo Yebra dijo que “le puedo afirmar con toda objetividad que el trámite de estas solicitudes es el mismo, independientemente de quien sea el solicitante, activista o no activista. Es una apreciación totalmente errónea de quien afirme de que hay ineficiencias o anomalías en el despacho de esta unidad, es totalmente errónea esta apreciación, de quien venga”.

Los sujetos obligados cuentan con cinco días hábiles para contestar y con tres más si solicitan prórroga. “Cuando por alguna circunstancia no tenemos la información en el plazo, así se le responde al ciudadano, literalmente en el documento que se le hace llegar, se le menciona que continúa la búsqueda con la unidad administrativa y una vez que se tenga el insumo se le hará llegar y una vez que llega el insumo, se le da la respuesta complementaria, esa no es una anomalía o ineficiencia, simplemente es una cuestión lógica sobre el proceso de acceso a la información y la relación trilateral que existe entre la unidad, la dependencia de que se trate y así entregársela al ciudadano”.

En cuanto al aumento de más del 100% de presupuesto a la UMAIP que se dio con el cambio de administración, Tamayo explica que se da porque con el cambio de ley, se cuadruplicaron las obligaciones de transparencia oficiosas, y la unidad cuenta con siete empleados, el mismos número desde hace tres o cuatro administraciones, “quizá ha aumentado el equipamiento que requerimos para poder soportar la información pública de oficio que requerimos, es normal el incremento de recurso para poder responder a la demanda que significa la nueva ley de transparencia”.

El 4 de mayo los sujetos obligados deberán haber cumplido con todas sus obligaciones, León se encuentra en “etapa de revisión, de recabar la información de todas las dependencias centralizadas y descentralizadas; revisando que cumplan con la formalidad requerida para ello, el formato correspondiente, en la periodicidad que la ley obliga para ello”, indicó Tamayo.

Actualmente se está gestionando la contratación de dos empleados eventuales para solventar lo que la ley exige.

Más presupuesto a la UMAIP para tener un gobierno abierto

El alcalde Héctor López Santillana dijo discrepar “mucho de que nuestra Unidad sea la más rezagada. Obviamente por las magnitudes, los volúmenes que tenemos, si lo vemos en números absolutos, siempre serán los mayores por el tamaño de su economía, de su población”.

Señaló que “uno de nuestros compromisos es el de dotar de mejor herramientas a la unidad para que pueda brindarle mejor servicio a los ciudadanos”. Explicó que el CIDE, “no solamente va dirigida a la unidad, sino facilitar, estandarizar los procedimientos tanto de tesorería, particularmente adquisiciones, como los de obra pública, los de tesorería en sí mismos, para que podamos informarle de una manera más expedita, más sencilla, más comprensible al ciudadano”.

López Santillana dijo ha concluido la primera etapa del trabajo del CIDE, quien ya entregó el reporte”las recomendaciones, creo que van por buen sentido, se están analizando en la Comisión de Hacienda, para ya preparar su segunda implementación”.

Las medidas que recomendaría el CIDE “están muy focalizadas en las áreas donde manejamos los recursos, es decir, en compras y obra pública. Si podemos asegurar que en estas áreas, y en la parte misma de tesorería, podemos rendir mejores cuentas y más claras y más comprensibles a los ciudadanos, este proceso será más fácil de aplicar en las demás áreas”, dijo el alcalde.

En cuanto a los criterios para incrementarle el presupuesto a la UMAIP, tiene que ver con crear un gobierno abierto y transparente, “esto implica los procesos, la implementación tecnológica, sistema de archivos. El segundo tema tiene que ver con hacer este sistema comprensible. El tercer criterio es que a través de esta información, poder asegurar que haya un sistema de detección de anomalías, para poder asegurar que no haya corrupción”, concluyó López Santillana.

León no es el peor: Federico Zermeño

Por su parte, el regidor del PAN Federico Zermeño Padilla negó que León sea el peor evaluado en materia de transparencia. Incluso, sostuvo que muestra del trabajo realizado es el convenio de colaboración que firmó el gobierno local con el CIDE en la materia.

“León no es el peor. ¿Quién le dijo que era el peor, sabe cómo está la ciudad de la Chona? A bueno, entonces no es el peor. No es el peor”, expuso.

Respecto al convenio de trabajo que tiene el gobierno municipal de León con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el regidor panista señaló que han trabajado a lo largo de un año con la instancia para que se tenga en la ciudad más transparencia en los procesos administrativos.

Zermeño Padilla dijo la importancia de que el CIDE trabaje en materia de transparencia en León es para que los miembros del Ayuntamiento que son representantes de la sociedad, estén enterados.

Transparencia para combatir impunidad y corrupción: Ling

El dirigente municipal del PAN y extitular del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), Alfredo Ling Altamirano dijo que algunas de las deficiencias que podría estar experimentando la UMAIP pueden deberse a que hay nuevas obligaciones paras las áreas de transparencia, como mantener actualizada la información de oficio.

Aunque reconoció que recientemente no ha utilizado la plataforma del UMAIP mencionó que el IACIP tendría que realizar señalamientos puntuales sobre las deficiencias que la unidad de transparencia de León pudiera estar experimentando para que no sólo se evalúen las quejas de los usuarios o los retrasos en el tiempo de las respuestas.

“Valdría la pena estar más cerca del IACIP de los datos que ellos tienen para poder informar adecuadamente cuál es el funcionamiento y no que cada quien informe cómo le fue en la feria y decir: ‘a mí me ha ido muy bien y a mí me ha ido muy mal’, porque eso puede variar”, dijo.

Ling Altamirano dijo que si el UMAIP no cumple cabalmente con su función, entonces se corre el riesgo de que se asocie con un gobierno poco transparente.

“De no cumplir, sí aunque evidentemente no hay un gobierno que sea 100 por ciento transparente pero la idea, desde hace 15 años que empezamos con el tema de transparencia, ha sido y es combatir la impunidad y la corrupción a través de la transparencia”, finalizó.