“Este torneo con Club León será el bueno para evaluarme”: Gustavo Díaz

León, Gto. El Club León ha tenido inicios complicados en los últimos torneos y el cambio de técnico ha servido como revulsivo para potenciar al equipo a su mejor nivel.

El uruguayo Gustavo ‘Chavo’ Díaz confía en que puede cambiar esta tendencia de la escuadra esmeralda, aunque desde su punto de vista faltó todavía un jugador más para apuntalar el plantel al 100 % de sus necesidades, pero así se la juega y confía en sus dirigidos.

“Es un lastre claro, es algo para visualizar y tener en cuenta y es un desafío más que debe de asumir este equipo, este plantel y por supuesto como entrenador debo hacerlo, tratar de visualizar de no perder pies que después eso puede costar en la recta final del torneo”, dijo Díaz.

“Nos hubiese gustado llegar tal vez con algún jugador más para tener más variantes, más potencial, pero es lo que tenemos, Emanuel (Cecchini) ya se sumó ayer por suerte, esperemos que en un par de semanas ya por el tema de los papeles podamos contar con él, tenemos mucha expectativa en que lo pueda hacer bien y hacerlo bien de arranque, es ir partido a partido no ir más allá de lo que va a ser Atlas y después cuando termine Atlas visualizar lo que va a ser el día martes por Copa acá que es el primer partido en casa y tratar de solventar lo que no se pudo hacer los otros torneos y poder hacerlo por qué no con el equipo ya de arranque”, aseguró el técnico de la Fiera.

Díaz ofreció un panorama real sobre el desempeño que logró como entrenador el torneo pasado y aseguró que lo que haga en este Clausura 2018 dará un parametro real de lo que puede hacer como técnico, adaptando el equipo a su idea con el trabajo que se ha realizado ya desde el inicio de la temporada.

“Siempre cuando llegas a mitad de temporada hay un efecto revulsivo en los entrenadores que normalmente es positivo, eso es lo que busca la directiva cuando cambia ese efecto positivo se traspasa rápidamente al resultado, hay que sostenerlo, sin duda que este es el torneo donde se debe evaluar (al técnico) ya mucho más que el anterior también me hubiese gustado elegir a algún futbolista más para también darle una identidad más propia del equipo”, expresó.

“Cuando te tienes que adecuar a lo que hay y hacerlo competitivo y cada entrenador tiene su idea y para su idea hay jugadores que se adaptan mucho mejor otros que se readaptan, cuando los readaptas rápidamente logras resultados, pero cuando se sostiene esa readaptación llega un momento que el jugador ya no evoluciona más, pero si cuando hay jugadores con características específicas para esa idea, sigue evolucionando, la idea sigue creciendo y el equipo se hace cada vez más competitivo”, concluyó.

La Fiera debuta en la Liga MX este viernes en punto de las 21 horas en la cancha del estadio Jalisco, todavía sin poder contar con Cecchini ya que aún no cuenta con los papeles para poder jugar.