Estudiantes piden que se cumplan derechos humanos de niñas y mujeres

León, Gto. Alumnas y alumnos del grupo de quinto y sexto de la Escuela Intercultural Nenemi hacen un llamado a la sociedad para hacer cumplir, promover y ejercer libremente los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas.

Las y los estudiantes de Nenemi, piden:

LUCHA POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA.

Las mujeres y las niñas sin importar su lugar de origen y su condición migratoria debemos tener acceso a un medio ambiente que promueva nuestro desarrollo físico, emocional, intelectual y social. Es el reconocimiento de que somos iguales y no es posible que en una sociedad haya miembros que no tienen un espacio que cubra las primeras necesidades.

2. LAS NIÑAS Y MUJERES TIENEN DERECHO A UNA EDUCACIÓN DIGNA.

Independiente del lugar en el que vivamos, ya sea en la ciudad o en nuestros pueblos, debe de asegurarse que tengamos el acceso a la educación, a una educación sin límites, lejos del discurso en donde se nos dice que podemos hacer y SER todo lo que queramos y al mismo tiempo nos presentan obstáculos para alcanzar nuestras metas: en nuestro pueblo no hay escuelas, o si las hay están muy lejos o nuestra misma gente nos marca que llegando a cierta edad debemos casarnos. ¿Dónde quedan nuestras metas y nuestros sueños?

3. ACCIONES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES ES UNA CUESTION DE TODOS.

Sin importar nuestro género todos debemos participar para erradicar la violencia en todas sus facetas. Desde nuestras posibilidades debemos denunciar y hacer valer los derechos de las mujeres y niñas. Inclusive aquella que viene desde las propias mujeres, cuantas veces somos nosotras quienes hemos violentado los derechos de nuestras hermanas y perpetuamos en la educación de las y los más pequeños los prejuicios que nos atan.

4. LAS NIÑAS TENEMOS DERECHO A CRECER Y DESARROLLARNOS ANTES DE FORMAR UNA FAMILIA.

En nuestra cultura llegando a cierta edad se dicta que “estamos listas” para casarnos, aun cuando dentro del aspecto biológico, emocional y legal seguimos siendo niñas. En esta decisión tampoco cuenta nuestra opinión. Además vivimos bajo los prejuicios de los hombres de nuestra comunidad, donde no podemos disfrutar de un espacio de recreación porque inmediatamente se escucha “ya andan de locas” o “ya están buscándole”. Porque se enseña a las mujeres a ser recatadas, donde solo “la que se hace de rogar vale la pena”, mientras que a los hombres se le celebra el que “ande” con muchas mujeres. A pesar de ser niñas no nos sentimos seguras de salir solas, porque los hombres piensan mal. Una sociedad que enseña que las mujeres son las que “provocan” a los hombres está haciendo todo mal. ¿Es que acaso un hombre no entiende del respeto a la dignidad del ser humano? Ambos debemos respetarnos porque tanto hombres como mujeres somos seres humanos.

Aunque pueda que los resultados de esta lucha no los lleguemos a ver, sabemos que nuestro paso abrirá el camino a las mujeres de las siguientes generaciones.