Hablar de las competencias laborales siempre implica un fenómeno transversal del conocimiento, actitudes, hábitos, destrezas, manejo de riesgos y generación de productos con lo cual se integran portafolios de evidencias.

En septiembre de 2016 la “Revista de evaluación para docentes y directivos” (RED) del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) publicó tres entrevistas de diversos educadores, en los cuales enfatizaban la forma de hacer evaluación.

La profesora Pilar García indica que la evaluación de los alumnos es un proceso que no solo depende del maestro, sino de todos aquellos que estamos involucrados en el proceso enseñanza -aprendizaje. A partir de ella, se reconocen las necesidades, los avances que tienen los alumnos y el seguimiento que tiene que darse a los mismos. Los sistemas de evaluación tienen un problema en el cual se quiere homogenizar y no todos aprendemos de la misma manera. La evaluación es concebida por el alumno como un examen y ellos no tienen conciencia de este proceso de manera permanente, sino en una sola fecha.

Por su parte, Moises León comenta que es fundamental de todo el proceso educativo, donde el docente se da cuenta si la planeación y desempeño del proceso-enseñanza aprendizaje ha rendido frutos, para ir mejorando las herramientas que se utilizan con los alumnos.

Silvia Mota añade que la evaluación debe ser formativa con la finalidad de conocer el nivel de cada alumno e identificar lo que se está haciendo correctamente por el docente.

Ante los planteamientos realizados desde la RED, podemos visualizar que a mediados del año pasado ya se hacían consideraciones con las cuales los alumnos deberían ser evaluados para considerar todas las variables que miden su desempeño.

Sin embargo, en este nuevo ciclo escolar los padres deberemos considerar que nuestros hijos tendrán una forma de evaluación muy distinta a la que nosotros vivimos en el modelo educativo anterior.

Realizar una evaluación por competencias implica:

Medir el conocimiento teórico de manera tradicional se realizaba con técnicas de cuestionarios abiertos, donde el alumno tenía que recitar de manera textual los conceptos que había estudiado.

La modernidad nos pide que las personas sepan un concepto, realizar un análisis y comprender lo mismo, por lo que la forma de medir el conocimiento teórico tiene que valerse de herramientas multifuncionales como la “taxonomía de Bloom”.

Medir los desempeños es una forma de aplicar una evaluación sobre los conocimientos adquiridos y su aplicación práctica. Los desempeños miden actitudes, hábitos, valores y destrezas durante la aplicación del saber. Las formas para realizar esta medición es con guías de observación predeterminadas, en las que se planifica las conductas a esperar para lograr un adecuado desempeño. Medir la calidad de los productos generados durante el desempeño, es el complemento del mismo, ya que se valora el cumplimiento de todas las situaciones tanto en la forma, como en el fondo. La forma de realizar el seguimiento es a través de una lista de cotejo.

Por lo que un docente que considera evaluar sobre competencias debe usar tres herramientas como mínimo para para lograr una adecuada valoración de los esfuerzos de sus alumnos.

El 16 de diciembre de 2015, el CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CONOCER) publicó en el Diario Oficial de la Federación el estándar de competencia EC0647 Propiciar el aprendizaje significativo en Educación Media Superior y Superior, el cual fue diseñado por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Para ser competente, un docente de nivel medio superior y superior debe realizar las actividades de planear secuencias didácticas, propiciar ambientes de aprendizaje y asesorar a los alumnos en referencia al resultado de aprendizaje obtenido durante la sesión/bloque/ período.

Para considerar que se tiene una adecuada planeación se debe contar con el Plan de sesión/clase elaborado:

Se entrega antes del inicio de la sesión,

Indica los datos de identificación y propósito del módulo/ materia/ asignatura,

Indica el propósito y resultado de aprendizaje, de la unidad de aprendizaje,

Corresponde con el programa de estudios vigente de la institución,

Contiene el propósito de la sesión conforme al programa de estudios, el contenido a tratar, y la sintaxis pedagógica,

Se apega al prototipo rector establecido por las autoridades de la institución,

Considera actividades que establezcan secuencias didácticas conforme a los momentos didácticos de la sesión,

Contiene el desarrollo de una actividad de enlace de los conocimientos previos con los nuevos,

Contiene desarrollada en la planeación didáctica del inicio de la sesión, una actividad para informar sobre el propósito de la sesión, las competencias a desarrollar con relación a la unidad de aprendizaje y la contribución de la sesión al logro de los resultados de aprendizaje de la materia,

Describe en la planeación didáctica del inicio de la sesión, una actividad para enlazar los conocimientos previos con los nuevos,

Especifica en la planeación didáctica del cuerpo de la sesión, los contenidos a nivel de subtema, congruentes con el propósito de la sesión,

Determina para la planeación didáctica del cuerpo de la sesión, estrategias de enseñanza que consideren actividades de aprendizaje individuales, en equipo y grupales, así como estrategias que requieran del procesamiento de la información, congruentes con los contenidos a desarrollar,

Considera en la planeación didáctica del cuerpo de la sesión, estrategias de aprendizaje, que organicen a los alumno(a)s para realizar actividades de aprendizaje individuales, en equipo y grupales, proponiendo situaciones de aprendizaje, tales como ejercicios/ problemas de aplicación que permitan la movilización de los saberes en la solución de dichas propuestas, congruentes con los contenidos a desarrollar,

Propone en la planeación didáctica del cuerpo de la sesión, estrategias de evaluación que consideren: la modalidad, el tipo, el alcance, la técnica, el instrumento; congruentes con las competencias a verificar y relacionadas con los contenidos y estrategias de enseñanza aprendizaje, al mismo tiempo que especifica las evidencias a desarrollar por el alumno,

Señala en la planeación didáctica del cuerpo de la sesión recursos y materiales didácticos que atiendan los diferentes estilos de aprendizaje, de preferencia de entrada y procesamiento de la información, apoyando las necesidades del proceso enseñanza aprendizaje,

Establece en la planeación didáctica de la sesión los tiempos parciales en contribución a la duración total, y

Menciona en el cierre de la sesión la recapitulación y verificación de que los objetivos planeados se hayan alcanzado, la conclusión de los temas conjuntamente con los alumnos, la reflexión sobre los contenidos aprendidos y la aplicación del aprendizaje, contrastando el propósito de la sesión con el logro del aprendizaje.

Los conocimientos que el profesor debe tener son la planeación y secuencias didácticas, teniendo el hábito, actitud y valor del orden.

Al propiciar ambientes de aprendizaje, el maestro de aula debe realizar:

Desarrolla la secuencia didáctica de inicio de la sesión:

De acuerdo con el plan sesión,

Explicando a los alumnos el propósito de la sesión, las competencias a desarrollar con relación a la unidad de aprendizaje y la contribución de la sesión al logro de los resultados de aprendizaje de la materia,

Aplicando el diagnóstico para identificar las expectativas y reconocer los conocimientos previos de los alumnos con respecto al tema, y

Realizando la actividad planeada para enlazar los conocimientos previos con los nuevos conforme a lo establecido en el plan de sesión/clase.

Lleva a cabo la secuencia didáctica del cuerpo de la sesión:

Desarrollando los contenidos mediante las estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación consideradas en el plan de sesión/clase,

Respetando los tiempos parciales considerados en el plan de sesión/clase,

Manteniendo el diálogo y la interacción con los alumnos durante el desarrollo de las actividades,

Empleando las estrategias de activación cognitivas conforme a lo establecido en el plan de sesión/clase,

Explicando la temática a los alumnos con un lenguaje acorde a las necesidades de aprendizaje,

Ejemplificando los contenidos mediante la concreción en situaciones cercanas a la realidad de los alumnos,

Apoyando a los alumnos durante las actividades de aprendizaje individuales, en equipo y grupales, y

Utilizando los recursos didácticos considerados en el plan de sesión/clase.

Realiza la evaluación de aprendizajes durante la sesión:

Especificando a los alumnos el propósito de la misma,

Desarrollándola conforme a la modalidad, tipo, alcance, técnica, instrumentos y momentos didácticos, establecidos en las estrategias de evaluación del plan de sesión/clase,

Dando a los alumnos instrucciones precisas de acuerdo con el tipo de contenido a evaluar, y

Contrastando los resultados de los alumnos con los esperados/ estimados en las tablas de respuestas/ rúbricas.

Desarrolla la secuencia didáctica de cierre de sesión:

Realizando la conclusión de los temas conjuntamente con las aportaciones de los alumnos,

Solicitando a los alumnos comentarios de reflexión sobre los contenidos aprendidos y la aplicación del aprendizaje, y

Contrastando el propósito de la sesión con el logro de aprendizaje alcanzado durante la misma, con la participación de los alumnos.

Las evidencias que se deben generar durante este proceso son:

El material didáctico utilizado en la sesión:

Corresponde con el tema a abordar,

Está diseñado tomando en cuenta las características de los estudiantes, y

Corresponde con lo establecido en el plan de sesión/clase.

Los instrumentos de evaluación al grupo aplicados:

Consideran a todos los alumnos del grupo donde imparte clases el docente,

Están calificados conforme a los resultados estimados en las tablas de respuestas/ rúbricas,

Contienen el nombre del docente y alumno y fecha/período de aplicación, e

Incluyen un informe con el resultado de la evaluación de cada alumno del grupo.

El conocimiento que debe dominar el profesor es el proceso aprendizaje dentro del modelo constructivista, realizando sus actividades con amabilidad.

Al asesorar a los alumnos en referencia al resultado de aprendizaje obtenido durante la sesión/bloque/ período, los maestros deben:

Realizar recomendaciones a los alumnos de manera grupal:

Informando el grado de cumplimiento respecto a los criterios académicos establecidos en el documento estructurado para tal fin, por la institución,

Indicando los logros alcanzados con respecto a los aspectos valorados,

Exponiendo las áreas de oportunidad, para incrementar la evaluación obtenida, y

Acordando acciones para incrementar el resultado de la evaluación.

Orientar al alumno de manera individual:

Informando al alumno sus áreas de oportunidad conforme al grado de cumplimiento de los criterios curriculares establecidos por la institución,

Preguntando cuáles son sus dudas con respecto a las competencias consideradas en la sesión/bloque/ período, y

Acordando con el alumno las acciones de seguimiento académico para conseguir el logro de los resultados de aprendizaje.

Para este periodo de inicio de clases, convertirse en un maestro de aula y fomentar la educación basada en competencias implica que todos los días se tiene que estar reinventando la clase, ya que ningún grupo es igual a otro, ni la generación pasada.

Espero que al término del ciclo escolar, la colaboración que hoy les comparto, les permita mejorar sus prácticas laborales dentro de la educación.

* Justo Jacobo Arreaga es gerente de la entidad de certificación AGDER y se encuentra certificado en 10 competencias laborales.