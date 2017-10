Ex director investigado por presunta “ordeña” de combustible sale limpio

Guanajuato, Gto. El ex director de Ecología y Medio Ambiente de Guanajuato, Humberto Villalobos Enriquez, salió limpio de la investigación que realizó la Contraloría municipal en su contra por presunta “ordeña” de gasolina de vehículos oficiales.

El contralor Juan Manuel Valdés Fonseca informó que durante la investigación no se encontraron elementos de responsabilidad contra el ex funcionario, por lo que no fue necesario iniciar un procedimiento administrativo.

Humberto Villalobos fue exhibido a través de una fotografía cuando echaba gasolina, presuntamente extraída de las unidades de Parques y Jardines, a su camioneta personal, acompañado por otro empleado de la dirección.

Ante la sospecha de “ordeña”, miembros del ayuntamiento del PRI, PAN y del PVEM se pronunciaron para que la Contraloría municipal iniciará una investigación contra el entonces funcionario municipal y deslindaran responsabilidades por los posibles daños al erario.

Al conocer del hecho, la Contraloría municipal inició una investigación de oficio y llamó a comparecer a Humberto Villalobos para que explicara y presentara su informe y las pruebas en su defensa.

“Concluimos la investigación sin responsabilidades, porque no se encontraron elementos para determinar alguna responsabilidad”, apuntó el contralor.

Días después y en medio de los señalamientos por la presunta “ordeña”, Humberto Villalobos presentó se renuncia “voluntaria” al cargo que ocupaba dentro de la administración municipal sin explicaciones

Juan Manuel Valdés comentó que durante el proceso de investigación se llamó a tres empleados de la dirección de Ecología y Medio Ambiente para que rindieran su declaración, también se hicieron algunas compulsas como parte del proceso.

Agregó que se hicieron varias visitas de inspección en las instalaciones del Vivero, que se ubica en la deportiva Torres Landa, pero tampoco se encontraron elementos.