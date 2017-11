Exhibiré y demandare a quienes sigan con esta guerra sucia, asegura Ricardo Ortíz

Irapuato, Gto. EL alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo que presentarán denuncias penales, ante la autoridad electoral y exhibirán a las personas que buscan desestabilizar mediante mensajes falsos en redes sociales, “hay detrás 3 políticos con nombre y apellido”, pero lo darán a conocer hasta que inicie el proceso electoral, “sin revanchismo político”.

“Una guerra sucia que ya se viene dando desde ya hace algún tiempo, no lo vamos a poder quitar de encima, la forma de ir bajando esa situación es exhibiendo a quienes están haciendo esa guerra sucia”

El primer edil negó que las acciones que realizarán sea por revanchismo político, puesto que lo harán público y presentan las denuncias hasta que inicie el proceso electoral el próximo, ya que tienen que “detallar todo, para presentar la denuncias penales. No, (será revancha política) simplemente es estrategia y también hay que conjuntar todas las pruebas, no nada más porque lo dice el alcalde, tenemos que presentar”

Además de presentarlas en el ministerio público, también en el IEEG y INE. Han identificado a 6 personas, de estas 3 son del municipio de Irapuato y el resto de León. Las de Irapuato “si (están) legados a un partido político, pero repito por razones estratégicas y además de no contar todavía con los documentos provatorios que estamos procesando hasta ese momento lo daremos a conocer”.

El primer edil, dejó entrever que son priistas, luego que le cuestionaron si eran del tricolor, y que una voz está ligada con algún político de este partido, el edil respondió “todavía no se, ya veremos…Saquen sus conclusiones”.

El alcalde Ricardo Ortiz aseguró que Daniel León seguirá en su puesto y descalificó las acciones de los integrantes de la AC Cabildo Ciudadano Irapuatense “no representan nada… travesuras ridículas a veces”, luego que la Asociación busca al destitución del titular de mercados.

Luego que Juan Ochoa integrantes de la AC Cabildo Ciudadano Irapuatense presentó denuncia penal por falsificación de documentos contra el director de mercados Daniel León Morales, cosa que fue negada y desechada con documentos del funcionario, el alcalde

“Con toda franqueza para mí ese grupo no representa nada, son travesuras hasta a veces me parecen ridículas para gente de esa edad y para gente que se supone que debería de estar trabajando por Irapuato eso está de risa muchas de estas intervenciones, quieres un minuto de fama. (Le hace. La chamba algún partido). Ya lo veremos más adelante que supongo que sí porque no dan paso sin huarache”.