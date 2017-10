Exige Arcelia González a Miguel Márquez dejar su cargo si aspiración presidencial lo distrae; “no podemos tener servidores públicos de medio tiempo”

Irapuato, Gto. La diputada local Arcelia González González dijo que Guanajuato no puede tener funcionarios de medio tiempo, dadas la condiciones de inseguridad y si las aspiraciones políticas del gobernador Miguel Márquez Márquez lo distraen, es buen momento para que deje el puesto.

“Un funcionario con esa envergadura no puede distraerse de su labor principal, sobre todo con estas condiciones en las que se encuentra el Estado, con este desafortunado índice (de inseguridad) trágicamente a la alza, no podemos tener funcionarios de medio tiempo, es importante importante tenerlos al 100 por ciento resolviendo los problemas que hoy tenemos”, explicó.

También solicitó a los alcaldes que la austeridad no solo sea una simulación y apostarle a la seguridad, educación, servicios públicos y rendición de cuentas.

“La seguridad debe ser la primordial política pública, enfocado a resolver un problema que no ha tenido tregua en guanajuato (La seguridad) , esa debería de ser la desafortunadamente, otros temas también como educación, servicios públicos[…] La austeridad debe de ser ya una política pública y qué el gasto se ha enfocado a resolver los problemas sociales que hoy tenemos y (no) son solventados por las políticas actuales”.

En cuanto al sueldo de los alcaldes cómo el de Silao que gana más de lo recomendado, dijo que algunas veces estos incrementos no tienen razón de ser y que son ellos quienes deben de poner el ejemplo si de austeridad se trata.

“Esto no puede ser solo un propósito bueno, tienen que verse los hechos y si alguien quiere ser o dar ejemplo en la autoridad son los funcionarios y las cabezas del Ayuntamiento […] emitimos una recomendaciones y debe de ser parte primordial de sujetarse es el municipios en donde los aumentos son más del estado qué ni si quiera tienen razón de ser, hablamos de gobiernos austeros donde no subirse si no también adecuar sus salarios”.

Finalmente dijo que para el siguiente y último ejercicio en los municipios no espera solo ver cortes de listones en época electoral, “donde están los institutos de planeación por que pareciera que todo se antoja para abrir un año electoral”.