Exige madre de policía secuestrado en Celaya que Ramón Lemus le dé la cara: ‘pese a bajo salario, mi hijo no es corrupto’

Celaya, Gto. La señora Cecilia Rodríguez García, madre de Diego Armando Ramírez Rodríguez, el policía desaparecido exigió que el Presidente municipal de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, le dé la cara.

La señora con desesperación exige le devuelvan a su hijo, y aseguró que los altos mandos saben dónde está.

“Él (el alcalde) siempre lo ha dicho, son casos aislados, ¿por qué nunca da la cara? […] No he pedido hablar con él porque me dicen que nunca está.

Este efectivo de la policía municipal desapareció desde el 18 de septiembre, cuando fue privado de su libertad en la colonia Villas del Bajío por un grupo de hombres armados quienes viajaban a bordo de una camioneta tipo van.

En ese momento, la víctima quien está identificado como Diego Armando al parecer se encontraba de vacaciones y en ese momento estaba atendiendo su negocio, en el cual vendía tamales.

Entre lágrimas, la madre aseguró que no era un elemento corrupto.

“Él no era un Policía corrupto, si fuera corrupto no anduviera vendiendo tamales para poder salir adelante, porqué el maldito sueldo que les da el Presidente no les alcanza”, dijo.

Agregó que ninguna autoridad se ha acercado con ella para intentar resolver esta situación.

“Nadie se ha acercado, son puras mentiras que él pone en el periódico. Que están tomando el caso y que están tomando el caso. Yo quiero que me regresen a mi hijo”.

Cecilia Rodríguez contó que Diego Armando siempre quiso dedicarse a ser policía. “Él siempre quiso trabajar en la Policía. Yo le decía que no se metiera”.

“La investigación sigue ne curso”

Más tarde, fue atendida por el secretario de seguridad ciudadana, Juan José González González, esto debido a que el presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo, no se encontraba.

Después de varios minutos reunidos Cecilia Rodríguez, dijo que solo le dijeron que la investigación sigue su curso, además de que le respetarán su empleo y no era dado de baja tal y como lo aseguraron el alcalde ramón Lemus y la oficial Wendy Muñiz Carreño.

Por su parte Juan José González González, aunque dijo que estarán trabajando en coordinación con la familia del oficial, al cuestionarle si se daría de baja al elemento en caso de no aparecer para presentarse a trabajar, señaló; ”eso es cuestión de la oficialía mayor, tenemos que revisarlo con ellos, pero ahí hay que recordar que hay un consejo de honor y justicia que es el que rige y es la máxima autoridad, es un órgano colegiado que requiere de varios votos, y no es una decisión de una sola persona”.

Durante la entrevista con los medios de comunicación un expolicía se acercó y encaró al Secretario, cuestionándole si Diego seguía activo, y que el gobierno municipal dé la cara por el compañero.

El exoficial mencionó que la declaración de la oficialía mayor de darlo de baja; “fue una declaración tan pendeja, porque es un ser humano y un padre familia y no se vale, y si con discursos están tratando de solucionar la inseguridad que hay en el municipio”.

Porque lo que está pasando con el oficial Diego, ya no es un hecho aislado; “y ya no, nos van a callar con discursos, Celaya requiere acciones contundentes, no discursos”.