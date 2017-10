Exige Sixto Zetina a Xavier Alcántara sustente acusaciones; “habrá acciones en mi contra”, advierte

Irapuato, Gto. El exalcalde Sixto Zetina no negó haber buscado a funcionarios públicos para solicitarles la listas de los beneficiados de los programas sociales y exigió al Secretario de Ayuntamiento Xavier Alcántara que presente pruebas que acrediten dicha acusación y a Ricardo Ortiz que no le dedique más tiempo y resuelva los problemas de inseguridad que aquejan a la ciudad.

Esta declaración la hizo a través de un video que difundió en su cuenta de Twitter, como repuesta a los señalamientos del Municipio de Irapuato que lo acusan de haber presionado a servidores públicos para obtener información sobre los padrones de beneficiarios de los programas sociales.

“Que este tema no sirva para desviar la atención de lo que hoy más nos importa, no me dedique tiempo alcalde, dedíquese aquello que más nos preocupa a los irapuatenses, ocúpese de aquello que dijo que yo no iba a poder y usted ocúpese de la seguridad”, contestó el exalcalde.

En el mismo clip advierte que habrá acciones en su contra, así como una campaña de desprestigio.

“(Xavier Alcántara) hoy acusa por chismes, también le exijo que presente las pruebas y denuncie. Se que se me volverá atacar y hasta que se orquestara algo en mi contra que continuarán con su campaña de desprestigio y descalificaciones”.

Les comparto mi respuesta ante algunos señalamientos infundados. pic.twitter.com/WvnllzGlLK — Sixto Zetina (@SixtoMx) 27 de octubre de 2017

Zetina también le pide a Ortiz Gutiérrez que deje de repartir culpas, porque desde que inició la administración actual es lo que ha hecho.

“Primero contra un regidor, que un regidor era del PRI, luego que era un grupo político, después contra los ambientalistas, los transportistas, los colonos, fuego amigo, enemigo que si no es perro es gato. Ahora dejó entrever que yo estoy detrás de un grupo que desestabiliza a su gobierno, le exijo que ya deje sus juego de amenazas y de los nombres de los nombres y presente las pruebas, que denuncie”.

PRI irá ante la Fepade

El coordinador de la fracción del PRI en el ayuntamiento, Armando de la Cruz Uribe Valle, presentará una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), para que esta determine si hubo o no delito electoral por estas acusaciones en contra de Zetina Soto.

“Hoy se trata de un panista apestado al que le están exhibiendo, pero no se puede quedar solamente en exhibir dicen que hasta en los perros hay razas…Mal que el presidente (Ricardo Ortiz) y el secretario (Xavier Alcántara) litiguen delitos electorales en medios”, dijo.

Con la denuncia busca que el secretario secretario y el alcalde den los nombres y los servidores públicos denuncien como fueron presionados por el exalcalde.

“Voy a pedir que se llame al secretario y el presidente municipal para que den los nombres de los funcionarios, esto es inédito enterándose el presidente municipal de un delito, lo pidió o no lo pidió, lo pidió por escrito (hay una prueba) o fue bajo presión de haber sido expresidente municipal, si lo pidió de otra manera es de verdad incongruente, hay un delito, (el alcalde) le pide a los ciudadanos que cuando se enteren de un delito denuncian y cuando él conoce uno lo van a valorar”.