Exigen consejeros del PRD emisión de convocatoria para elegir nueva dirigencia estatal; amenazan con tomar comité

Celaya, Gto. Luego de que la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guanajuato, encabezada por Baltasar Zamudio Cortés, concluyó su periodo el pasado 19 de octubre, consejeros de ese partido exigen que se emita la convocatoria para la elección de la nueva planilla.

Algunos consejeros de diferentes expresiones afirmaron que de no sacar el partido la convocatoria para la elección este miércoles, amenazan con tomar la mesa directiva el próximo domingo en el consejo estatal y hasta las instalaciones del comité estatal en la ciudad de Guanajuato.

En entrevista, Emmanuel Reyes Carmona, vicecoordinador de la expresión Alternativa Democrática Nacional (ADN); Ramiro Zaragoza Ramírez, consejero nacional y Gerardo Carapia, integrante del comité municipal de Cortazar, informaron que representan a 70 consejeros que exigen que el consejo estatal convoque a elecciones para el nuevo líder estatal del partido.

Ramiro Zaragoza señaló que el recurso para que se convoque a elecciones internas para renovar la dirigencia estatal se entregó ante la Comisión Jurisdiccional y las mesas directivas de los Consejos Nacional y Estatal.

Por su parte, Emmanuel Reyes recalcó que si este miércoles no sale la convocatoria, la den a conocer el domingo en el consejo estatal, ya que se vienen temas importantes como las candidaturas para el 2018 y las posibles alianzas (con otros partidos), entre otros.

Resaltó que algunos consejeros no están dispuestos a que siga operando el actual dirigente con su comité, ya que este es ilegal porque ya no tiene ninguna facultad para seguir en funciones, por lo que desde el día 19 no tiene validez ninguna acción que éste realice.

Aseguraron que si no se renueva la dirigencia, tomarán la mesa directiva y las instalaciones del comité.

Los consejeros que se sumaron a la exigencia son de la expresión ADN, CCC, CODUC, Nueva Izquierda “y otros más”.

Para finalizar, el vicecoordinador de la expresión ADN dijo que en la solicitud va una propuesta de orden del día para que en el consejo se presente la convocatoria para la elección del nuevo comité del PRD.