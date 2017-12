Exigen organizaciones civiles entrar a la discusión del “Sin voto no hay dinero” en Guanajuato

León, Gto. Organizaciones civiles y empresariales que apoyan la iniciativa “sin voto no hay dinero” reclamaron la poca disposición de los legisladores locales para revisar esta propuesta durante el actual periodo legislativo.

Desde hace 80 días que la Red Nacional de Alianzas de Guanajuato, tuvo el primer acercamiento con los legisladores locales para extender está iniciativa que se viene proponiendo en el ámbito nacional y que busca recortar el presupuesto de los partidos políticos, dependiendo del número de votantes que participen en los procesos electorales.

El presidente del Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas, Jaime Gallardo expuso que han solicitado al Congreso Local que les permitan estar en las mesas de trabajo de análisis de estas iniciativas; y que el pasado 29 de noviembre enviaron otra solicitud pero la respuesta fue negativa y la recibieron mediante un comunicado firmado por Christian Cruz donde le decían que para poder ingresar tenía que acreditar ante notario su calidad de integrante de una asociación civil.

Jaime Gallardo dijo que esto demuestra el poco interés que los diputados tienen para escuchar las inquietudes de los ciudadanos y atenderlos sin distinción.

“¿No me conocen, no soy ciudadano o no tengo derecho? ¿por qué tengo que brincar tantas piedras para poder llegar a una reunión que tal vez ni prospere (…) el Parlamento no está inconforme con los partidos políticos”, reclamó.