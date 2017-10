Explota funcionario de López Santillana contra Adolfo Enríquez: ‘no tiene credibilidad; ni periodista es’

León, Gto. El director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa Campos, estalló contra el activista Adolfo Enríquez Vanderkam, acusándolo de cuestionar y denunciar sin un sentido, pruebas o un cuestionamiento por la vía formal que avale sus publicaciones en la red social Facebook.

“Ni periodista es”, exclamó el funcionario municipal, cuando se le cuestionó sobre la última denuncia pública que realizó Enríquez sobre dos presuntas aviadurías dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de León, aunque Sosa Campos dijo desconocer a detalle a qué se refería.

Adolfo Enríquez escribió la mañana de este lunes:

Si esto no es corrupción y tráfico de influencias, entonces no sé cómo llamarlo. Una policía de Irapuato de nombre Tana Eliud Banda fue dada de alta en la nómina de la policía de León y aquí en el municipio nunca se ha parado a trabajar, ella se dedica a cuidar a la mamá del Secretario de Seguridad Pública Luis Enrique Ramírez Saldaña que vive en Irapuato. Y hay más, una enfermera de nombre Dulce, fue dada de alta en la Dirección de Prevención del Delito en León y tampoco trabaja aquí, ella atiende las 24 horas a la mamá del Secretario de Seguridad Pública. O sea, los leoneses pagamos porque cuiden a la mamá de Luis Enrique Ramírez Saldaña. ¿Sabe de esto Contraloría y Asuntos Internos? ¿Por qué el Secretario de Seguridad Pública no paga de su dinero para que cuiden a su mamá? La neta son chingaderas. (Sic)

Sobre este tema, los reporteros presentes en la Presidencia Municipal cuestionaron a Enrique Sosa, quien expresó que Adolfo Enríquez Vanderkam es una persona que no tiene credibilidad.

…Es una persona que tiene una página que simple y sencillamente no goza de ninguna credibilidad periodística y de ninguna investigación atrás de los supuestos que maneja.

Constantemente emite retos pero no vale la pena ni contestarle.

Nos habló de que no teníamos dado de alta al director de fiscalización, por favor, me costaría un segundo ponerle en la cara donde la podría tener. Pero no tiene ningún sentido estarle dando una posición a alguien que ni siquiera es parte de ustedes, no es ni periodista ni hace labores en ese sentido.

No se trata de estarle contestando porque ustedes son periodistas, tienen una labor de investigación, hacen un escrutinio de las cosas y evalúan las cosas. No suben a la opinión pública lo primero que se les ocurre. No vamos a estar contestando eso, digo, también hay quien opina cualquier cosa en una red, imagínate lo que sería de pérdida de ejercicio del valor periodístico y de comunicación estarle contestando.

Director, entonces nada más. ¿Descarta que esas personas estén en la nómina del municipio?

Si lo dice esa persona, puedo decirte que está descartado. Cuando ustedes investigan, lo revisan, nos traen las cosas, claro que es un tema bien diferente. Nada que ver con simple y sencillamente decir por decir.

¿Pero cómo servidor público que le diría a este ciudadano?

El primer truco es que no nos pregunta nada. El primer tema es que sería honorable que preguntara para después informar, como lo hacen los medios. No. Ni siquiera pregunta. Estamos hablando de alguien que ni siquiera pregunta en la vía formal.

Usted tendría conocimiento si esas personas que denuncia están en la nómina…

Yo tengo conocimiento de las personas que están en la nómina y la actividad que realizan dentro de su actividad que tienen aquí.

Y no hay nadie…

No sé ni de qué supuesto me habla. Con toda franqueza, no utilizo mis tiempos para dar seguimiento a eso. Hay que darle nivel… (risas).