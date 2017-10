Expolicía estatal detenido con dron y explosivos, ‘un puntito negro dentro de una hoja blanca’: Márquez

Guanajuato, Gto. Para el gobernador Miguel Márquez casos como el de Christian Eduardo González Soto, que fuera expulsado de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado acusado de filtrar información a grupos criminales, y recientemente detenido en posesión de un dron cargado de explosivos, son “puntitos negros en una hoja blanca”.

Ese jueves Zona Franca hizo público que González Soto fue liberado aparentemente por violaciones al debido proceso y el pasado 21 de octubre, fue detenido junto con otros tres hombres en posesión de armas de fuego y un dron de control remoto que contenía explosivos de alto poder. Hecho que llamó la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales.

Se trata de un elemento que fue juzgado, en palabras del Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, por proporcionar información delicada a un grupo criminal, que en su momento afirmó que fue sentenciado. Ahora ha sido detenido por la Policía Federal.

En ese contexto, el gobierno estatal también emprendió en el mes de septiembre, un proceso de incorporación de las policías de cuatro municipios al Mando Único Policial. Este ha provocado que más de una centena de oficiales de Salamanca se retiren de la corporación.

Ante esto, Márquez afirmó que no le preocupa la desbandada de policías municipales, pues tienen más del 90 por ciento con el examen de control y confianza acreditados, “esto no significa que algunos de ellos no puedan traicionar a la corporación y a la misma ciudadanía”.