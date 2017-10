Falta de sanción a funcionarios investigados es mera percepción, dice alcalde de Guanajuato

Guanajuato, Gto. La falta de resultados y de sanción a funcionarios municipales de Guanajuato que han sido investigados por la Contraloría municipal por presuntas irregularidades, es un tema de percepción pues todos los casos son atendidos, aseveró el presidente municipal Edgar Castro Cerrillo.

En entrevista aseguró que para que los medios de comunicación estén tranquilos, pues en tono sarcástico dijo que “son los que están preocupados y ocupados en estos temas”, los expedientes que se encuentren en su despacho serán resueltos y en su caso con las sanciones que correspondan para los funcionarios involucrados.

Hace casi tres semanas Zona Franca dio a conocer que durante meses el alcalde ha reservado al menos 18 expedientes de sanción que fueron turnados por el contralor Juan Manuel Valdés Fonseca, incluido el de su secretario particular José Hilarión Espinosa, investigado por presuntamente haber dado la orden para que el perredista Julio César García no entrara al salón de sesiones.

En su momento, Edgar Castro rechazó tener en su oficina los 18 expedientes, y reto al contralor a demostrarlo. Sin embargo reconoció que sí tiene algunos en su escritorio, pero no dijo cuántos. Negó reservarlos para evitar las sanciones.

El presidente municipal de Guanajuato fue cuestionado por que las investigaciones y auditorías que inicia la Contraloría por presuntas irregularidades, y que se asegura ya concluyeron, no muestran avances ni resultados, a lo que respondió que se trabaja en ellos y debe haber la seguridad de que en breve habrá resultados.

A Edgar Castro le incomodó la insistencia de los medios de comunicación para conocer el número de expedientes y la resolución de los mismos, ante la poca claridad y la falta de congruencia entre sus declaraciones y las del contralor.

“No hay descalificación hacia el trabajo del contralor, esto solo son percepciones y especulaciones que pudieran darse, lo que aclaro es que de su servidor habrá que realizar las acciones a quien tengan que ser y las haremos de manera puntual y publica, para que la tranquilidad de los medios de comunicación que están muy preocupados y ocupados de estos temas que también son para mí, y con ello compartirlos con la sociedad, que sepan que los estamos realizando y que en casos de ser necesario hasta llegar al Ministerio Público”.

El alcalde aseguró que se dará seguimiento puntual a todos y cada uno de los expedientes, y habrá firmeza a la hora de aplicar las sanciones sean para quien sea, “yo agradezco las participaciones de ustedes (los medios de comunicación) en este tema que también quiero desahogar y obtener el apoyo de ustedes para poder llevar estos temas a que la sociedad lo conozca puntualmente como lo están ustedes preguntando”.

Sin precisar cuántos expedientes se encuentran en su despacho, dijo que los que hay, algunos están en análisis en el área de Asuntos Jurídicos, pues la Contraloría emite una recomendación de sanción pero quien la determina si la aplica o no, es él como presidente municipal.

Reiteró que tras el análisis y la resolución, los resultados serán dados a conocer públicamente, “no traigo la relación para citar cada uno, aquellos que son de mi competencia serán sancionados”.

Caso secretario particular

En el caso específico de su secretario particular, el presidente municipal, reiteró que la Contraloría no ha turnado el expediente, “una cosa es que el contralor diga que los turna y otra que los notifique, en este caso no hay un documento que avale”.

Ante el tiempo que se ha llevado, Castro Cerrillo justificó que todos los casos son diferentes, pero, reiteró que todos tendrán resultados, y las sanciones se van a aplicar, “ya he sido preciso en que no va a ver ningún acto en el cual se frenen o agilicen”.