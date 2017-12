Familiares plagiados de periodista de Celaya, narran lo vivido durante secuestro exprés

Celaya, Gto. Familiares de las víctimas narraron en una pequeña rueda de prensa lo que pasaron durante los días que fueron plagiados, dijeron que el martes en la madrugada el pequeño Emiliano, recibió una llamada donde proporcionó información familiar.

Después el delincuente le dijo que le diera el teléfono a su mamá, a quien le hablaron y le dijeron que su hijo corría peligro porque era integrante de un grupo selectivo, y para que no lo mataran tenían irse a Querétaro.

El delincuente les dio instrucciones de que se fueran a un motel y se hospedarán, para esto les depositaron dinero en un Oxxo y pagarán y comprarán alimentos, además les dijeron que cambiaran el chip del teléfono.

Mientras esto sucedía hablaban con la familia para exigir una cantidad de dinero a cambio de que los soltarán, sin embargo, no dieron ninguna cantidad.

Una vez que vieron que no lograban su cometido de que les depositaran el dinero que exigían, les hablo y les dijo que los iban a regresar, y dieron la instrucción a señora de que fueran con su hijo y fue así como regresaron a Celaya, el viernes a la 19:00 horas.

María Concepción, agradeció a. Invite de toda la familia el apoyo recibido, así como la ayuda que les ha brindando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en darles atención sociológica, a través de atención a víctimas. Y a que regresarán con bien.

De la misma manera hizo un llamado a todos los padres de familia para que estén al pendiente de sus hijos, y que no den ningún tipo de información y no caigan en este tipo de delitos, ya que es una experiencia que no se le desea a nadie.

Por lo anterior María Concepción y Eduardo Rodríguez Rocha, recalcaron que, así como pidieron el apoyo de todos, les tocaba agradecerles a las autoridades estatales y municipales.