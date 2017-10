Familias exigen justicia para víctimas del padre Raúl Villegas; piden comparecencia de directora del colegio Atenas

Irapuato, Gto. Familiares de las cinco víctimas que acusan de violación y abuso sexual al sacerdote católico Raúl Villegas Chávez en el Colegio Atenas exigen justicia, “que se llegue a las últimas consecuencias”, además de cuestionar dónde está Carmen Carvajal Méndez, la madre superiora y directora de la escuela privada, a quien le exigen testifique “cómo llegó el sacerdote al colegio”.

Luego de una audiencia que inició a las 10 de la mañana de este lunes y terminó a las 21:50 horas, con algunos recesos, la activista Norma Nolasco informó que el juez admitió todas las pruebas de dos de las víctimas que se presentaron.

Además, fue vocera de los padres de familia de las víctimas en su exigencia de justicia.

“Hoy que vi a las mamás de las víctimas, me hicieron hincapié en que pida justicia, que no claudiquemos, que no nos demos por vencidas, ellas están dolidas, muy dañadas y me han pedido que lleguemos a las últimas consecuencias”.