Ferromex podría demandar por daños a barda perimetral, cuenta con permisos federal y local: Ortiz

Irapuato, Gto. El alcalde Ricardo Ortiz anunció que la empresa Ferromex podría interponer denuncia ante el Ministerio Público Federal por los daños ocasionados a la barda perimetral que se construye cerca de las vías del tren, pues tiene permiso de la federación y del municipio.

En tanto, dijo esperar a que el comité municipal del PAN tome cartas en el asunto contra el panista Alejandro Badía Gándara, quien lideró la manifestación donde un grupo de colonos destruyó parte del muro. Ortiz Gutiérrez pidió a la ciudadanía no caer ante los “falsos redentores y líderes sociales”.

“Aparentemente sí se va a poner la denuncia ante el MP federal, el mensaje a los habitantes es que no se dejen inducir porque esto tiene consecuencias legales, no quisiéramos que luego ande alguien diciendo que no estaba enterado, violar la ley no tiene que ser una cosa de conocimiento, el ignorar la ley no te exime de cumplirla, más vale que revisemos” explicó.

Luego de que un grupo de habitantes de la colonia Roma, Primero de Mayo, San Miguelito, se manifestaran el viernes en contra de la construcción de la barda perimetral que construye a un lado de las vías del tren, a la altura de la colonia Primero de Mayo, liderados por el político panista Alejandro Badía Gándara, dañando la barda.

Por ello, el presidente municipal, panista también, se pronunció a favor de que el Comité Municipal de Acción Nacional revise el tema e imponga sanción en su caso.

“Si bien todo mundo está en su derecho de encabezar causas, no tenemos derecho a violar la ley como en este caso y menos azuzar a la gente que la viole; Acción Nacional se ha caracterizado por lo contrario, espero que el partido haga algo, ya el partido determinará la sanción”.

Ortiz Gutiérrez explicó que este apoyo de Badia Gándara a los colonos a todas luces es por cuestiones electorales, “se acercan las elecciones, salen ahí los falsos redentores, líderes sociales que nunca han sido, y abanderando causas como esta, no tan justas”, ya que hubo acuerdos con Ferromex, que en su momento se hicieron públicos, “no se vale engañar a la gente”.

Puentes peatonales siguen, pasos vehiculares, detenidos por falta de recursos

Además, Ricardo Ortiz explicó que antes de que siga la construcción de la barda en la colonia Primero de Mayo, solicitó a Ferromex realice primero el puente peatonal para que la gente tenga por dónde cruzar, aunado a ello, explicó que se realizarán otros puentes peatonales en las zonas donde se necesiten.

En cuanto a los puentes vehiculares del cruce conocido como la Bilbao y al Panteón Municipal, el alcalde explicó que ya no serán pasos deprimidos, se harán puentes vehiculares, pero el municipio y el estado no cuentan con recursos para esta administración y se dejarán para la siguiente, pero Ferromex ya tiene el recurso y revisarán si con ese recurso la obra se puede echar a andar.