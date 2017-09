Fiscal Carnal o súper brother

Con base en los resultados de dos encuestas, Mitofsky e INEGI, sobre la percepción de cuáles son los principales problemas que sufrimos los mexicanos, coinciden que la preocupación principal es la inseguridad y como número dos, la corrupción.

El fenómeno llamado “corrupción”, sobrepasa ya, a problemas sociales como el desempleo, falta de lugares de esparcimiento público, educación, etc. Es notorio que sea este fenómeno el considerado como el segundo en importancia, para todos nosotros. De acuerdo a cifras del INEGI, a tasa de prevalencia del creer o haber escuchado de la existencia de la corrupción, es de casi 60,000 por cada 100,000. De cada 10 personas 6 lo creen. El 60% de la población.

En unos estados el indicador es mayor que en otros, pero el fenómeno es característico en todos. No podemos dejar de mencionar que, se pregunta por un problema en la encuesta, y se registra una respuesta generalizada, no existe un sub-indicador que nos lleve al análisis de si éste comportamiento es “público”, es decir, relacionado a la gestión con/para el gobierno o alguna entidad paraestatal, de nivel municipal o estatal o federal. O si es “privado”, es decir, relacionado a actividades entre empresas y/o particulares.

El fenómeno en sí, está presente en estas dos esferas. Por lo que no puede estar asociado exclusivamente al ámbito “público”, aunque no podemos negar que, cuando se habla de corrupción, lo primero que se nos viene en mente es un agente de tránsito pidiendo “mordida” para no levantar una infracción.

Como podemos acotar, el fenómeno obligatoriamente tiene dos personas involucradas, quien da y quién recibe; y se da en gobierno o en empresas particulares.

Esta crítica social, que escaló al segundo lugar en las mayores preocupaciones de la sociedad mexicana, azuzada en mucho por los escándalos de los “virreyes actuales” los gobernadores de los estados, de las publicaciones de sobornos para contratos y de la proliferación del “moche” para agilizar cualquier trámite u obtención de permisos, es que obligó al gobierno federal y a los estatales a la creación de la fiscalía anticorrupción.

Hasta aquí todo es normal y lógico, todo en consecuencia, pero cuando entra en acción la falta de capacidad e intereses personales de algunos legisladores y dirigentes de partido, las buenas y necesarias medidas se tornan calvarios a librarse.

Después de que la Cámara de Diputados tardó varios días en poder ser instalada la nueva mesa directiva, por el vil chantaje de Ricardo Anaya, quien usó el nombramiento en automático (ya firmado por él y el PAN y demás partidos) del procurador como fiscal anticorrupción, para desviar la atención de los problemas de enriquecimiento inexplicable. Viene la reactivación de la iniciativa enviada hace 10 meses del presidente Peña Nieto, para evitar ese pase automático.

Pero ahora resulta que el frente PAN-PRD-MC, en complicidad con MORENA, presentan una iniciativa para que se haga una consulta con la “sociedad civil”, donde casi 300 organizaciones sociales, de chile, mole y manteca, deberán opinar y emitir sus consideraciones. ¿Qué no era un problema de suma urgencia como lo pregonaban? ¿Por qué no se legisló la iniciativa bajo los términos de “urgente y obvia resolución” y le dieron salida? ¿Bajo qué carácter esas instituciones harán comentarios y deberán ser escuchadas?

Los legisladores aplicaron “la dormilona” y evitan, con esa iniciativa, darle celeridad y salida a un tema que sería determinante para enfrentar la segunda principal preocupación de sus representados, de por quienes ellos deberían velar supuestamente.

El diputado, constitucionalmente, es elegido como representante de los habitantes de una fracción del territorio (distrito). Así lo establece claramente el artículo 51 constitucional “…La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada seis años…”. Además que, la llamada consulta a la sociedad civil ya está sustentada de antemano, con el actuar de los mismos diputados, así lo establece el artículo 41 “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión…” ¿Entonces, para qué pretender salir a buscar algo que recae intrínsecamente en ellos, como diputados? ¿Por qué rehúyen a sus obligaciones como legisladores?

El caso Guanajuato no es por mucho diferente, es verdad que la actual iniciativa es que debe ser la tercera parte del Congreso quien elija al fiscal, pero no se garantiza la independencia, por los requisitos mismos de la convocatoria y el control del número de votos que tiene la fracción del PAN. En consecuencia, será el fiscal que el PAN quiera.

Al dejar vivo el tema durante el periodo electoral, se convierte en una carta de chantaje, en otra herramienta electorera, donde lo que menos les importaría es el fiscal anticorrupción como tal, pieza fundamental del sistema anticorrupción, que por cierto, aún ellos mismos lo tienen parado. Lo que verdaderamente les importaría, son los votos corporativos partidistas y prebendas electorales que conseguirían con esta iniciativa en el tintero.

El estado de derecho está más expuesto y es violentado mucho más por la corrupción, que por la violencia. No puede permitirse que en vías de pretender lograr un sistema y fiscal anticorrupción, sea el fenómeno mismo el que rija y establezca las acciones a seguir. No debemos permitirnos que el fenómeno mismo, sea el impedimento del pretender acotarlo y castigarle. O qué buscan, ¿un fiscal súper brother en lugar de uno carnal?