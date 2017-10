Frenan autorización de recursos para gastos extras del FIC, porque el Estado no hecho su aportación

Guanajuato, Gto. La Comisión de Hacienda del ayuntamiento de Guanajuato detuvo la solicitud que hizo la Tesorería municipal para que le autorizaran recursos por seis millones de pesos para hacer frente al pago de gastos extras que se generan durante el Festival Internacional Cervantino.

La tesorera Irma Mandujano García presentó ante los miembros de la Comisión la propuesta de pagos de compensaciones para el personal de las diferentes áreas de la administración municipal que laboran horas extras durante la “fiesta del espíritu”.

En total son seis millones de pesos, dos por parte del municipio y cuatro que aportara Gobierno del Estado, sin embargo este último recurso aún no llega a las arcas municipales.

Esta situación generó una discusión al interior de la Comisión, pues a decir de algunos ediles, no pueden aprobar el destino de recursos que todavía no están en las cuentas municipales, “es gastarnos algo que no tenemos”.

La tesorera explicó que el presidente municipal Edgar Castro Cerrillo ya firmó un convenio con la Secretaría de Administración, Inversión y Finanzas para que bajen dos millones de pesos, por lo que aseguró que está garantizado ese recurso.

“Y si no nos lo dan y nosotros ya estamos autorizando un gasto”, cuestionó el regidor del PRD Julio Ortiz Vázquez, a quien la tesorera respondió “no se pagan como se ha hecho, pero ya se presupuestan (…) se está planeando que este recurso se va a gastar así, porque si no lo tienen que absorber las áreas”.

La explicación no convenció a los síndicos y regidores que conforman la Comisión de Hacienda, y cuestionaron el hecho de que se pretenda decidir el destino de cuatro millones de pesos del estado, que no se tienen.

“Nos vemos como limosneros porque siempre nos dan a cuenta gotas el recurso y no de un trancazo”, indicó el síndico Marco Carrillo Contreras.

Otro de los aspectos por los que se detuvo la aprobación del recurso fue porque en la propuesta de pago de compensaciones, no se incluye la relación de cuánto personal recibirá el pago de sus horas extras y por que mónto, tampoco se dice las áreas que lo están solicitando.

“Hay que revisar bien y poner muchos candados para ver a quién se les va a dar y cuánto, aquí por ejemplo habla 1.8 millones para pago de servicios eventuales, compensaciones, pero, cuántos policías hay en campo, y cuánto administrativos que no se arriesgan y están encerraditos y que también reciben remuneración. Que sea justo porque no es lo mismo un policía en la calle que se arriesga a oficiales que están sentaditos en un escritorio”.

La Comisión de Hacienda acordó no aprobar los movimientos hasta que la Tesorería replantee el destino de los recursos, pero solo de los dos millones de pesos que sí se tienen en las cuentas, y hasta que entregue la relación del personal que recibirá pagos extras, las áreas y su justificación.