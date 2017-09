Frente Ciudadano no implica coalición electoral, es un acuerdo para propiciar un cambio de régimen: Baltazar Zamudio

Guanajuato, Gto. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Baltasar Zamudio Cortés, aseguró hace falta voluntad política, por parte de la Cámara de Diputados, para que el recurso asignado para las próximas campañas electorales sea derivado a la reconstrucción de zonas afectadas por los sismos.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Baltasar Zamudio Cortés, en una reunión de trabajo destinada a discutir el plan y el calendario del proceso electoral Local del 2018, dijo también que el objetivo principal del Frente Ciudadano por México (FCM) es tener por delante un programa político que permita la transición hacia un cambio de régimen.

Añadió que la propuesta implica la posibilidad o no de una coalición o alianza electoral, pero, al margen de si la hay, establecer un acuerdo que garantice una mayor gobernabilidad y siente las bases para enfrentar tres temas fundamentales que están por encima de las ideologías: corrupción, inseguridad y desigualdad social.

Foto: Luis GarcíaEl líder de los perredistas en la entidad dijo que se respetará el posicionamiento de la dirigencia nacional del PRD, de no disponer del recurso para el siguiente proceso electoral, anunciado por el Frente Amplio Democrático Ciudadano por México.

Zamudio Cortés mencionó que es cierto que hace falta una reforma para que el dinero se regule con transparencia, porque los partidos no tienen el recurso directamente, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) hace entrega del presupuesto a través de administraciones mensuales, “entonces el dinero no está en la cuenta para disponer de él, de inmediato, y por una cuestión mínima elemental de transparencia y de fiscalización, tampoco es posible aunque estuviera el dinero en la cuenta, agarrarlo y entregarlo, no es posible”.

El dirigente estatal del PRD recalcó que lo que se requiere es buscar el mecanismo fiscal y legal para que el recurso que los institutos políticos han dicho que no van disponer de él, en el presupuesto de egresos del siguiente periodo 2018, se destine a la reconstrucción y rehabilitación en las afectaciones de los sismos.

Lo anterior lo tendrá que hacer la Cámara de Diputados, que es quien aprueba el prepuesto de egresos. “La única vía es esa y es posible”, señaló el perredista.

Lo anterior se dio después de la reunión de trabajo para revisar, analizar y discutir el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2017-2018.

A la reunión, que se realizó en la ciudad de Celaya, acudieron dirigentes estatales y municipales, presidentes municipales, síndicos y regidores, así como consejeros y consejeras estatales y militantes en general.

A continuación, la postura emitida por el partido:

PRD Comunicado de Prensa 55 by Zona Franca MX on Scribd