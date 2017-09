FuerzaMéxico | Ejército israelí y Topos chilenos viajan al país para ayudar en las labores de rescate

Se espera que la delegación israelí, formada por 70 miembros, llegue a México el jueves por la mañana.

Ciudad de México (AP/SinEmbargo). El ejército israelí dijo que enviará una delegación de 70 miembros a México para apoyar con los esfuerzos de rescate luego del terremoto de magnitud 7.1.

Jonathan Conricus, vocero del ejército, dijo que se espera que la delegación llegue a México la mañana del jueves.

El equipo más grande será formado por unos 25 ingenieros. Ayudarán a revisar y evaluar los daños y determinar si los edificios son seguros. El equipo también incluirá profesionales de búsqueda y rescate, así como un equipo para apoyo médico y logístico.

La oficina del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este miércoles que enviaría un equipo de rescate en respuesta a la petición de asistencia de México.

Además, una delegación de 18 rescatistas de Topos Chile viaja a México con dos perros entrenados y material especializado para buscar personas atrapadas debajo de escombros tras el terremoto que azotó en la víspera a México.

Los Topos son una agrupación de civiles, que trabaja gratuitamente, nacida en México tras el terremoto de 1985 que ocasionó miles de muertos. Profesionales de diversas especialidades se percataron de que los rescatistas eran insuficientes para rescatar a los atrapados. Se conocieron como “Los Topos de Tlatelolco”. Están capacitados para colaborar en desastres naturales en diversas partes del mundo.

La organización internacional tiene sedes en Bulgaria, Chile, Francia y Nueva Zelanda.

Además, Honduras enviará un equipo especializado, llamado Katrachos USAR, con la misión de apoyar las tareas de búsqueda y rescate.

Otro país que envió personal de apoyo fue Panamá: rescatistas viajan ya a México en muestra de solidaridad. 35 personas y 4 caninos vienen a colaborar las labores de rescate.

Por otra parte, la empresa Facebook, con sede en Menlo Park, California (EU) anunció que donará un millón de dólares en apoyo a la reconstrucción en México.

LÍDERES SE SOLIDARIZAN

Dirigentes y mandatarios internacionales han manifestado su solidaridad y apoyo al pueblo de México tras el terremoto de magnitud 7.1 que ha acabado con la vida de más de 200 personas en el centro y sur del país.

“Dios bendiga al pueblo de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ustedes”, afirmó momentos después de la catástrofe el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había sido duramente criticado por tardar seis días en manifestar sus condolencias al Gobierno mexicano por otro sismo el pasado 7 de septiembre.

El gobernante peruano, Pedro Pablo Kuczynski, ofreció inmediatamente al mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, su apoyo.

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió un “abrazo solidario” al pueblo mexicano y a Peña Nieto tras el potente terremoto de este martes. “Ustedes saben que pueden contar con el apoyo de Chile siempre”, dijo Bachelet en la misma red social.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha subrayado la “solidaridad” de su país con México “en esta hora de tanto dolor”. “Fuerza México… Venezuela lista para la Solidaridad Cristiana y Amorosa”, publicó en Twitter.

Desde Perú, su Presidente, Pedro Pablo Kuzcynski, ha asegurado que su país está “listo para prestar la ayuda que sea requerida”. “Mi solidaridad con el hermano pueblo mexicano”, ha subrayado.

En esta misma línea, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, se ha mostrado “conmocionada” por el sismo. “Mis pensamientos y cercanía con un país al que me siento tan unida”, afirmó.

Thinking about our neighbors in Mexico and all our Mexican-American friends tonight. Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos.

— Barack Obama (@BarackObama) September 20, 2017