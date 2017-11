Funcionario federal de seguridad, entre los socios de gasolinera clausurada por vender huachicol

Guanajuato, Gto. Luego de la reunión entre el gobernador Miguel Márquez y el entonces director general de Pemex, Antonio González Anaya, donde se informó la clausura de 11 gasolineras en el estado “por comerciar ilegalmente hidrocarburo”, trascendió que Iván Alejandro Vergara Ayala, un funcionario federal encargado de administrar recursos asignados a la seguridad pública, está entre los copropietarios de uno de estos establecimientos cerrados.

Vergara Ayala es titular de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), instancia responsable de manejar los recursos federales asignados a reforzar a las corporaciones policiacas estatales y municipales.

Además, dicha dirección es la encargada del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) así como del Subsidio para la Policía Acreditable (SPA) y le corresponde verificar las políticas públicas establecidas, acuerdos e implementación de programas destinados a salvaguardar la seguridad pública.

La estación a la que se vincula a Vergara Ayala (de la que es propietario de 40 de las 200 partes sociales) se identificó con la razón social Servicio Versantis SA de CV y opera la franquicia 9496 sobre la carretera libre Guanajuato-Silao en la colonia Marfil.

Aunque públicamente el cierre de la gasolinera se dio hace una semana, la fecha del expediente de clausura marca que oficialmente ocurrió el pasado 9 de noviembre.

Iván Alejandro Vergara Ayala duplica la participación de otro socio de Servicio Versantis, Marco Antonio Vergara Larios, exrector de la UG, ex oficial mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el sexenio de Vicente Fox, ex secretario estatal de Finanzas en la administración del priista Rafael Corrales Ayala, y ex administrador local de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1997, entre otros cargos a nivel estatal y federal, que posee 20 de 200 partes sociales.

El diario correo, que menciona poseer copia del acta constitutiva, cita al resto de los socios: Marco Antonio Vergara Ayala y Sergio Arturo Gómez González, con 40 y 100 partes sociales, respectivamente.

Si bien Marco Antonio Vergara ha omitido dar una postura respecto al caso, el supervisor en turno de la estación 9496, Javier Méndez, ha desmentido que la estación se encuentre entre las señaladas por venta de huachicol, solo se está remodelando, aseguró.