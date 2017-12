Fundadores de F.B.M. reaparecen como empleados de empresa fantasma en otro domicilio en Irapuato

*Con la investigación en campo de Edith Domínguez

Irapuato, Gto. Aunque abandonaron la titularidad accionaria de la sociedad F.B.M. Comercializadora desde el año 2012, los fundadores de la empresa Fernando Gilberto Balboa D’Argence y su esposa Michelle Mollinedo Chávez sigue siendo los máximos empleados de la empresa, según se desprende de sus últimas cotizaciones al IMSS.

Con un salario diario cotizado de 308.75 pesos, tanto Fernando como Michelle aparecen en el bimestre último como los empleados de mayor rango de la comercializadora que ofrece servicios de producción periodística al gobierno del Estado.

La empresa F.B.M. Comercializadora, catalogada como sospechosa de actividad fantasma por el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, no sólo ha registrado el domicilio ubicado en el conjunto Florida de la calle Escuela Médico Militar, pues ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estableció otra dirección, en la que estarían despachando actualmente.

La empresa que de 2015 a 2017 recibió la suma de 4.7 millones de pesos por servicios de publicidad oficial del gobierno de Miguel Márquez, tiene 16 supuestos empleados de los que 14 apenas perciben arriba del salario mínimo. La dirección registrada ante el IMSS, donde se constatar otra dirección, esta vez en Calzada Las Villas 676 en la colonia Quinta Las Villas en Irapuato.

Sin embargo, en ese domicilio tampoco dijeron conocer la empresa fundada por Fernando Gilberto Balboa D’Argence y Michelle Mollinedo Chávez.

Zona Franca visitó los distintos domicilios que se encuentran publicados en las diferentes actas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. En estas, saltan a la vista los domicilios de los iniciadores de la empresa, la del delegado de las asambleas de la sociedad, Álvaro Walter Porras, así como de Úrsula Candelaria Maldonado, quien estuvo fungiendo como administradora única.

Todos ellos junto con otras cinco personas, tomaron parte en las asambleas y operaciones internas dadas de alta ante la autoridad. Ninguna de ellas ha sido posible localizarlas en los domicilios registrados.

F.B.M. Comercializadora, fue enlistada por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, el pasado 17 de agosto en el Diario oficial de la Federación, como una de 156 empresas de las que se detectó que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.”

No obstante, la empresa fue contratada como un intermediario para que a su vez convenga espacios de publicidad en las páginas web de los diarios El Sol de Irapuato, El Sol de León, El Sol de Salamanca, Sol del Bajío y Noticias Vespertinas, en 2016.

En 2017 el contrato se amplió a “encartes e inserciones en las ediciones de los periódicos Sol de León, Sol de Irapuato, Sol de Salamanca, Noticias Vespertinas o Esto del Bajío”. Las inserciones se definen como “publicaciones especiales tipo reportaje” cuyos precios varían de casi 13 mil pesos por página a color en el Sol de Irapuato a los 3 mil 600 pesos de una plana en blanco y negro en el Esto del Bajío.

Los convenios son firmados por el representante legal de la empresa, Tomás Jiménez Morales. Como testigo firma el director estatal de la OEM, Alejandro Herrera Sánchez.

De acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la empresa está dada de alta con el domicilio en la calle Calzada Las Villas número 676 de la colonia Quinta Las Villas de Irapuato.

La empresa dio de alta a 16 empleados, entre los que destacan sus fundadores Fernando Gilberto Balboa D’Argence y Michelle Mollinedo Chávez.

Zona Franca acudió a este domicilio hasta ahora desconocido. Una aparente empleada atendió el llamado a través del interfón del acceso principal.

La mujer no identificada solicitó un momento de espera en cuanto se le solicitó hablar con algún representante de la empresa F.B.M. Comercializadora. Luego de varios minutos de silencio negó que la empresa FBM Comercializadora estuviera instalada en el inmueble y dijo no conocer a Fernando Gilberto Balboa D’Argence.

-¿Le habrían comentado algo o se encontrará Fernando Gilberto Balboa?

“No me escuchó a lo mejor está en micrófono apagado. No mire, no, no es aquí. Desconocemos. No, no ubico a esa persona”.

-¿Tampoco la empresa es aquí porque tenemos este domicilio?

“Ah, no sé”.

¿Qué empresa es aquí?

“No, no tengo autorizado dar información”.