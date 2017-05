Gobierno de León viola ley de transparencia: sólo hay 40% de avance en acceso a información pública, reporta OCL

*Con información de Alfonsina Ávila

León Gto. Ninguno de los 50 reactivos que por ley debe de transparentar la administración municipal, supera el 40 por ciento de avance.

De acuerdo con el primer reporte de transparencia municipal elaborador por el Observatorio Ciudadano de León, a pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato entró en vigencia en el 2016, se gestionó una prórroga que dio a los sujetos obligados hasta el pasado 4 de mayo de 2017 para publicar información de oficio.

Para cada uno de los sujetos obligados, se evaluó la disponibilidad de información que se les obliga a publicar en sus páginas web y a través de la página de la Unidad Municipal del Acceso a la Información Pública (Umaip). Así, se utilizaron dos indicadores que muestran el nivel de avance de la publicación de la información para el periodo 2015-2017.

Según el estudio del OCL, las obligaciones con mayor avance de publicación son los Gastos de representación, viáticos y el objeto e informe de comisión, Informes de presupuesto y Padrón inmobiliario y mobiliario, al reportar únicamente el 38 por ciento de la información.

Mientras que los rubros que presentan el menor avance son las solicitudes de acceso y sus respuestas, así como información relacionada, al reportar sólo el 3 por ciento de la información obligada.

De manera que el promedio de cumplimiento para estas 50 obligaciones es apenas del 26 por ciento. Lo que indica que, a pesar de la prórroga solicitada, sólo se ha actualizado ese porcentaje de la información que la Ley de Transparencia obliga en su artículo 26.

Además, en el artículo 28 se establecen siete obligaciones que competen a los Ayuntamientos, sin embargo, no se encontró algún apartado en el portal de transparencia de la Umaip donde se publique esta información. “Así que el avance resultó ser cero, es decir, a pesar de la prórroga no se ha publicado alguna información donde se haga referencia a este artículo”.

Para las obligaciones del artículo 26, los sujetos obligados con mayor avance de publicación es el Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad Industrial) con un 69 por ciento de avance, seguido de la Administración Centralizada y el Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico, con un 60 por ciento de avance cada uno.

Mientras que los sujetos que presentan el menor avance son: Comisión Municipal del Deporte, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), Sindicato de Obras Públicas y el Fideicomiso de Obras Públicas por Cooperación, con un cero por ciento de avance.

170510-TRANSPARENCIA OCL by Zona Franca MX on Scribd

Piden sanciones

Este mismo jueves, mientras el observatorio presentaba su reporte, el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, solicitó durante la sesión del Ayuntamiento leonés que se realice un informe con los motivos por los cuales no se ha cumplido con la transparencia de los datos obligados por ley, así como un compromiso escrito para realizarlo.

En su caso, advirtió, se impongan las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables de este incumplimiento.

“En muchos casos, estos apartados según las fracciones del artículo 26 de nuestra ley de transparencia, muchas de estas se encuentran vacías (…) del DIF no hay información de nada, no hay información del Imjuve, de la Academia de Policía, no hay información de gastos de nada”.

Para el regidor priista, no es cuestión de obstáculos técnicos, sino de falta de voluntad.

“Es por ello que quiero hacer un exhorto para poner orden, y llamar la atención al titular de la Umaip, y a los demás titulares de la direcciones que no desean, no saben o no pueden cumplir, para que les recuerde que el ánimo de esta administración es el fortalecimiento de la transparencia”.

A este llamado se sumó el síndico Carlos Medina, quien señaló que hay una serie de situaciones que deben de revisarse desde las comisiones edilicias, además de la consulta que se realiza a la Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).