Gobierno de Márquez, sin certeza del apoyo empresarial para la Brigada Militar

León, Gto. Aunque ya se colocó la primera piedra para la construcción de la Brigada Militar, que estará ubicada en el municipio de Irapuato, todavía no existe la certeza de cuánto será el recurso económico que empresas instaladas en Guanajuato podrán aportar para este proyecto, así lo dijo el gobernador Miguel Márquez Márquez.

La participación económica de empresas regionales así como de los municipios son requisitos que pone la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para poder arrancar una obra de este tipo, sin embargo, el gobierno de Miguel Márquez todavía se encuentra gestionando con particulares para que ellos puedan colaborar voluntariamente.

Sin embargo, Miguel Márquez mencionó que en ningún momento se exigirá ni a las empresas ni a los municipios que aporten determinada cantidad: “aquel que no pueda, se entiende y no pasa nada y aquel que no quiera, se respeta también”.

“Es un tema de voluntades, aquí quien guste aportar y ayudar, bienvenidos porque es un proyecto de todos porque al final del día los recursos que está aportando el estado de Guanajuato son de los impuestos de los guanajuatenses y es un proyecto que al fnal del día une y suma a todos”, mencionó.

Al menos son 3 grandes empresas las que ya han manifestado estar en disposición de apoyar económicamente para la construcción de la Brigada Militar. El gobernador mencionó que en los próximos días habrá una reunión con los representantes de dichas industrias para explicarles el proyecto en detalle.

Reiteró que la intención del gobierno del estado es sólo buscar recursos en las grandes empresas instaladas en Guanajuato y permitir que las pequeñas y medianas colaboren en otros proyectos como los fideicomisos de seguridad para los municipios de León, Irapuato y Celaya.

Por otro lado, afirmó que no se estará condicionando el apoyo de los municipios pero que espera que los 46 puedan aportar capital para el proyecto, considerando que los policías militares estarán trabajando en todas las ciudades como refuerzo a las policías locales.

“Tendremos una reunión con los municipios y obviamente tendría que ser de una manera muy equitativa y no descobijarlos en su presupuesto, también eso lo entiendo, pero al final volvemos a lo mismo, son para los municipios los policías militares”.

El gobierno de Guanajuato arrancó la construcción de la Brigada Militar aportando 200 millones de los aproximadamente 600 millones que serán necesarios para el desarrollo de este proyecto, a donde se espera que pudieran estar llegando 3 mil 200 elementos de la policía militar en el próximo mes de mayo.