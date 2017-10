“Gobierno no puede permitir que carteles prometan seguridad”, dice Miguel Alcántara; insiste en salida de Alvar y Zamarripa

Irapuato, Gto. “El Estado no puede y no debe permitir que alguien le dispute el monopolio legítimo de la fuerza pública” aseguró Juan Miguel Alcántara Soria, ante la llegada de los carteles delincuenciales autodenominados “limpiadores o sanadores” de la inseguridad. “Es una afrenta a la autoridad”, aseguró.

“El monopolio legítimo de la fuerza pública sólo lo tiene el estado, sí una organización se viene a erigir como el limpiador, saneador de la inseguridad, perseguidor de los grupos de la delincuencia organizada locales es una afrenta, un debate ante la autoridad que tienen el monopolio legítimo”.

El panista y exsecretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad insistió en que deben salir de la administración de Miguel Márquez, el Secretario de Seguridad Publica Alvar Cabeza de Vaca y el procurador de Justicia Juan Carlos Zamarripa.

“Es momento de que se renueve la titularidad de secretario de seguridad pública, la titularidad y del procurador de justicia, el Estado no puede esperar a que termine el sexenio para asumir con inteligencia las responsabilidades que necesitan”, indicó.

Finalmente dijo que en el caso concreto de Irapuato donde cercas de algunos cuerpos dejan narco mensajes, estos son “auténticos, no legítimos” ya que la delincuencia tiene su estrategia comunicacional y de medios.

“El estado no puede, no debe permitir que alguien le dispute ese monopolio y tiene la obligación de perseguir a quien se ostente como facilitador o colaborador de esa limpieza de inseguridad”, señaló.

Piden cambiar de estrategia

Por su parte Gerardo Padilla Fuerte, presidente de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, solicitó que la autoridad reconozca el problema de inseguridad y cambie la estrategia fallida, por que los delitos van en aumento.

“La inseguridad la iniciamos a ver los negocios, se los metieron un día y otro también, gastamos en más seguridad, luego tuvimos que contratar vigilancia y hoy hasta perros entrenados porque ya no sabemos ni qué hacer esto se está desbordado […] no es posible que sigan que sigan diciendo que no hay crimen organizado que todo está bien, que la estrategia está funcionando que ahí están los números yo no se a quien quieren engañar”.

Finalmente exhortó a la autoridad estatal y local a convocar a la sociedad y a los profesionales en el tema “y hacer un cambio de estrategia, ya le dimos bastante tiempo y las cosas siguen peor, el primer paso es aceptarlo, al aceptar que estás enfermo, luego ver cómo curarte pero si no aceptas sigue diciendo que estás bien y nunca te vas a componer”. Debe cambiar la estrategia porque si nos comparamos con el Guanajuato de hace años “es otro”.